Πότε ήταν η τελευταία φορά που έλεγξες τι πληρώνεις για ρεύμα; - iefimerida.gr

Κανείς δεν μας έμαθε να διαβάζουμε λογαριασμό ρεύματος. Βλέπουμε τον αριθμό στο τέλος, αναστενάζουμε, πληρώνουμε, και συνεχίζουμε. Κάθε χρόνο, το ίδιο.



Κι όμως, σε μια αγορά με πάνω από 15 παρόχους, όπου οι τιμές διαφέρουν σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία, το να μένεις στο ίδιο τιμολόγιο χωρίς να ελέγξεις αν υπάρχει καλύτερο δεν είναι αφοσίωση. Είναι κόστος. Αθόρυβο, μηνιαίο, σωρευτικό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν χρειάζεται να κλείσεις συσκευές. Δεν χρειάζεται να κοιμάσαι χωρίς κλιματιστικό. Χρειάζεται μόνο να ξέρεις τι πληρώνεις,και αν μπορείς να πληρώνεις λιγότερο για ακριβώς αυτό που καταναλώνεις τώρα.

Ο λογαριασμός ρεύματος φτάνει. Τον κοιτάς. Και αναρωτιέσαι: πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα;

Τις περισσότερες φορές δεν φταίει η κατανάλωσή σου. Φταίει το τιμολόγιο που έχεις, αυτό που επέλεξες κάποτε, ή που σου "έπεσε" από προεπιλογή, και από τότε δεν ξανακοίταξες.

Η αγορά άλλαξε. Εσείς όχι.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 15 πάροχοι ενέργειας. Οι τιμές τους δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ένα τυπικό νοικοκυριό μπορεί να πληρώνει 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ άλλος με την ίδια κατανάλωση να δίνει 0,25 ευρώ, για το ίδιο ακριβώς ρεύμα. Η διαφορά; Εύκολα 25 με 30 ευρώ τον μήνα. 300 με 360 ευρώ τον χρόνο. Χωρίς να έκλεισε κανένα κλιματιστικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, οι γεωπολιτικές κρίσεις, η εξάρτηση από εισαγόμενο φυσικό αέριο, και οι αστάθμητοι παράγοντες της χονδρεμπορικής αγοράς κάνουν τις τιμές να εκτοξεύονται απότομα, μερικές φορές άνω του 80% σε έναν μόνο μήνα. Όσοι έχουν κλειδώσει σταθερή τιμή, κοιμούνται ήσυχοι. Οι υπόλοιποι μαθαίνουν την είδηση στον λογαριασμό.

Πού κρύβεται η διαφορά

Όταν αλλάζετε πάροχο, αλλάζει μόνο η χρέωση προμήθειας. Τα υπόλοιπα — δίκτυο, ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ — παραμένουν σταθερά για όλους, ανεξάρτητα από ποιον πληρώνετε. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει τίποτα άλλο στη ζωή σας. Ούτε καλώδια, ούτε τεχνικούς, ούτε διακοπή ρεύματος. Γίνεται ψηφιακά, δωρεάν, μέσα σε λίγα λεπτά.

Η παγίδα όμως είναι αλλού: στις ρήτρες αναπροσαρμογής, στα πάγια τέλη, στις εκπτώσεις συνέπειας που ισχύουν μόνο υπό προϋποθέσεις. Όλα αυτά δεν φαίνονται στη διαφήμιση. Φαίνονται μόνο αν κάθεσαι και συγκρίνεις τι πληρώνεις πραγματικά.

Το σωστό τιμολόγιο για σένα

Δεν υπάρχει «καλύτερος πάροχος για όλους». Ένα νοικοκυριό με νυχτερινό ρεύμα έχει διαφορετικές ανάγκες από μια μονοκατοικία με φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό αξίζει να δεις με αριθμούς ποιο τιμολόγιο σε συμφέρει βάσει της δικής σου κατανάλωσης, όχι βάσει υποσχέσεων διαφημίσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές αλλάζουν κάθε μήνα. Η αγορά δεν σε περιμένει. Αν δεν παρακολουθείς, πληρώνεις. Και το χειρότερο; Δεν το ξέρεις καν.