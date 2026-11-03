Πότε αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 - iefimerida.gr

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως όσους προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Η καταβολή ανά ταμείο

Ειδικότερα, αναμένεται να καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.