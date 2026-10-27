Πόσο πλούσιοι θα γίνουν οι 7 συνιδρυτές της Anthropic -Οδεύει στον Nasdaq με αποτίμηση άνω του 1,5 τρισ. - iefimerida.gr

Οι συνιδρυτές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης είναι επτά, και όλοι τους ετοιμάζονται να γίνουν απίστευτα πλούσιοι με την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Anthropic ξεχωρίζει για τον μεγάλο αριθμό ιδρυτών με τεράστια μερίδια και, κυρίως, για την ισομερή κατανομή τους. Η αποτίμηση της εταιρείας αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με την είσοδό της στον Nasdaq.

Κορυφαίος μέτοχος είναι ο Τομ Μπράουν, συνιδρυτής και επικεφαλής υπολογιστικής ισχύος, με πακέτο που ξεπερνά οριακά εκείνα των άλλων έξι. Ο Μπράουν, πρώην στέλεχος της OpenAI, συνέβαλε στην ανάπτυξη του GPT-3 και της ενισχυτικής μάθησης.

Οι επτά συνιδρυτές θα διατηρήσουν τον έλεγχο της εταιρείας μέσω μίας ειδικής μετοχής κατηγορίας F. Αυτή η μετοχή θα τους εξασφαλίζει το 50,1% της συνολικής δύναμης ψήφου, ελέγχοντας έτσι το διοικητικό συμβούλιο.

Στους μεγάλους κερδισμένους περιλαμβάνονται η Amazon και η Google, που θα κατέχουν πάνω από 5% η καθεμία, με κέρδη άνω των 75 δισ. δολαρίων. Σημαντικά μερίδια κατέχουν επίσης κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια.

Στην Anthropic, η λέξη «συνιδρυτής» δεν είναι πια απλώς ένας τίτλος στο βιογραφικό κάποιου. Είναι συνώνυμο μιας περιουσίας που μετριέται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Το πιο ασυνήθιστο είναι ότι οι συνιδρυτές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης είναι επτά, και όλοι τους ετοιμάζονται να γίνουν απίστευτα πλούσιοι με την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

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Επτά συνιδρυτές, δεκάδες δισεκατομμύρια

Το ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε τη Δευτέρα η εταιρεία, ενόψει της δημόσιας εγγραφής της, αποκαλύπτει ότι οι επτά κατέχουν τεράστια πακέτα μετοχών σε μία από τις εταιρείες με την ταχύτερη ανάπτυξη στην ιστορία της Σίλικον Βάλεϊ. Και φέρνει μια έκπληξη: ο συνιδρυτής με τις περισσότερες μετοχές δεν είναι ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι. Είναι ένα πρόσωπο σχεδόν άγνωστο έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

Τα γενναιόδωρα μερίδια ιδρυτών δεν είναι πρωτόγνωρα στην αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία. Οι Έβαν Σπίγκελ και Μπόμπι Μέρφι της Snap, για παράδειγμα, διατήρησαν μετά την εισαγωγή της εταιρείας τους το 2017 αρκετές μετοχές με αυξημένο δικαίωμα ψήφου ώστε να ελέγχουν περίπου το 89% των ψήφων. Η Anthropic ξεχωρίζει για δύο λόγους: το πλήθος των ιδρυτών με γιγαντιαία μερίδια και, κυρίως, το πόσο ισομερώς είναι μοιρασμένα αυτά.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ακόμη την αναμενόμενη τιμή διάθεσης ούτε πόσες μετοχές θα πουληθούν. Έτσι, η αξία των πακέτων δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Τον Μάιο η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν βγει στο ταμπλό, σε λίγες εβδομάδες, η αποτίμησή της αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια. Η Anthropic έχει ζητήσει να εισαχθεί στον Nasdaq με τον κωδικό «ANT».

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Ο άγνωστος συνιδρυτής της Anthropic

Πρώτος στη λίστα είναι ο Τομ Μπράουν, συνιδρυτής και επικεφαλής υπολογιστικής ισχύος, με 244.173.040 μετοχές. Το πακέτο του ξεπερνά οριακά εκείνα των άλλων έξι, που κινούνται μεταξύ 232 και 243 εκατομμυρίων. Με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων, η συμμετοχή του θα μπορούσε να αξίζει περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπράουν ίδρυσε την Anthropic τον Ιανουάριο του 2021 μαζί με τα αδέλφια Αμοντέι και άλλους τέσσερις. Σήμερα ηγείται του τεχνικού τομέα που, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, είναι υπεύθυνος για την «εξασφάλιση, την κλιμάκωση και την αποτελεσματική αξιοποίηση» των υπολογιστικών πόρων της εταιρείας.

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Το όνομά του είναι δεμένο και με την ίδια την έκρηξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από την Anthropic εργαζόταν στην OpenAI, όπου, όπως αναφέρει το έγγραφο, είχε την ευθύνη της μηχανικής ανάπτυξης του GPT-3. Μαζί με τον Ντάριο Αμοντέι επινόησε επίσης αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «βαθιά ενισχυτική μάθηση από ανθρώπινη ανατροφοδότηση». Κατά την Anthropic, η μέθοδος αυτή έπαιξε κεντρικό ρόλο στη μετατροπή των βασικών γλωσσικών μοντέλων σε συνομιλητικούς βοηθούς όπως ο Claude.

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Ακολουθεί ο Κρίστοφερ Όλα με περίπου 242,9 εκατομμύρια μετοχές. Έπονται ο επικεφαλής επιστήμης Τζάρεντ Κάπλαν με 242,4 εκατομμύρια και ο Τζακ Κλαρκ με 242,3 εκατομμύρια. Η πρόεδρος της εταιρείας, Ντανιέλα Αμοντέι, είναι πραγματική δικαιούχος 241,4 εκατομμυρίων μετοχών. Ο αδελφός της, ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι, κατέχει 240,6 εκατομμύρια και ελέγχει, μέσω εξουσιοδοτήσεων ψήφου, άλλα 4,6 εκατομμύρια. Τη λίστα κλείνει ο Σαμ Μακάντλις με 231,8 εκατομμύρια.

Η επιρροή των επτά θα ξεπερνά κατά πολύ την οικονομική τους θέση. Λίγο πριν από την εισαγωγή, η Anthropic σχεδιάζει να εκδώσει μία και μοναδική ειδική μετοχή κατηγορίας F. Θα την πάρει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ελέγχουν οι συνιδρυτές. Αυτή η μία μετοχή θα συγκεντρώνει το 50,1% της συνολικής δύναμης ψήφου στα θέματα που τίθενται γενικά στους μετόχους. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πλην όσων ορίζει το Ταμείο Μακροπρόθεσμου Οφέλους της εταιρείας.

Πώς οι ιδρυτές της Anthropic κρατούν τον έλεγχο

Υπάρχει και μια ακόμη ασυνήθιστη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με την Anthropic, καθένας από τους συνιδρυτές έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 80% της προσωπικής του συμμετοχής στην εταιρεία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγονται και δύο κολοσσοί. Η Amazon και η Google θα κατέχουν η καθεμία πάνω από το 5% της Anthropic μετά τη μετατροπή των τίτλων. Αυτό τις κάνει δύο από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς μετόχους. Με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων, η καθεμία αναμένεται να αποκομίσει πάνω από 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Google, μάλιστα, κατείχε πέρυσι το 14% της εταιρείας, σύμφωνα με νομικά έγγραφα.

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ΝΤΑΡΙΟ ΑΜΟΝΤΕΪ / ΑΡ

Από τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, το έγγραφο δίνει ασυνήθιστα λεπτομερή στοιχεία για τη Spark Capital. Ο λόγος είναι ότι η συνεταίρος της, Γιασμίν Ραζαβί, κάθεται στο διοικητικό συμβούλιο της Anthropic. Η Spark ήταν η πρώτη που επένδυσε, το 2023, όταν η Anthropic αποτιμούνταν στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τότε, κεφάλαια συνδεδεμένα με αυτήν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον έξι γύρους χρηματοδότησης.

Η Menlo Ventures ηγήθηκε ενός γύρου το 2024, με αποτίμηση περίπου 18 δισεκατομμυρίων. Έχει πλέον επενδύσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και κατέχει μερίδιο από 1,5% έως 2%, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Ο μεγαλύτερος μέτοχος από τον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι η Lightspeed Venture Partners, με σχεδόν 2%. Ηγήθηκε γύρου με αποτίμηση 61,5 δισεκατομμυρίων στα τέλη του 2024 και συνέχισε να ποντάρει όλο και περισσότερα. Η Iconiq επένδυσε 6 δισεκατομμύρια και κατέχει επίσης μερίδιο μεταξύ 1,5% και 2%.

Η Bessemer Venture Partners μπήκε για πρώτη φορά στον γύρο της σειράς D το 2024 και έκτοτε έβαλε χρήματα σε κάθε γύρο. Έχει διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια, τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, και κατέχει σχεδόν 1%. Η Coatue έχει επενδύσει 4,75 δισεκατομμύρια και η Sound Ventures πάνω από 400 εκατομμύρια. Στους σημαντικούς μετόχους περιλαμβάνονται ακόμη οι Altimeter, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Mubadala και Founders Fund.