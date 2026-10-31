Πόσο πληρώνουν οι Έλληνες για ρεύμα και φυσικό αέριο σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους - iefimerida.gr

Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ παραμένουν οι λιανικές τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι τιμές ρεύματος αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο φυσικό αέριο υποχώρησαν.

Η εικόνα πάντως αλλάζει όταν η σύγκριση γίνεται με όρους αγοραστικής δύναμης. Με αυτό το κριτήριο η Ελλάδα είναι η δέκατη ακριβότερη χώρα μεταξύ των «27» για το οικιακό ρεύμα, αν και η ονομαστική τιμή είναι περίπου 15% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες της Eurostat, η τιμή του ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε στα 24 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων (δημοτικά τέλη κ.λπ.). Στην ΕΕ, η αντίστοιχη μέση τιμή ήταν 28,32 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η Ελλάδα τοποθετείται στη 12η θέση από το τέλος μεταξύ των 27 κρατών-μελών, έχει δηλαδή τη 12η φθηνότερη κιλοβατώρα σε ονομαστικές τιμές. Η ακριβότερη ονομαστική τιμή (38,71 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 37% υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ) εμφανίζεται στην Ιρλανδία και η φθηνότερη στην Ουγγαρία (11,39 λεπτά ανά κιλοβατώρα), τα νοικοκυριά της οποίας, μαζί με αυτά της Βουλγαρίας και της Μάλτας, πληρώνουν λιγότερο από το 50% σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, με τιμές κάτω από 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Σημειώνεται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν ακριβότερα το ρεύμα το α’ εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 23,05 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Καταγράφεται δηλαδή μια ετήσια αύξηση της τάξης του 4,2%, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ υποχώρησε περίπου κατά 1,6%.

Η αγοραστική δύναμη αλλάζει την κατάταξη

Όταν μπαίνει στην εξίσωση η παράμετρος της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή συνυπολογίζονται οι διαφορές στο γενικό επίπεδο τιμών, η τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 29 λεπτά, τοποθετώντας τη χώρα στη δέκατη ακριβότερη θέση στην ΕΕ, με το ρεύμα στην Ελλάδα να εμφανίζεται ακριβότερο σε σχέση με χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις υψηλότερες τιμές με αυτό το κριτήριο εμφανίζουν η Ρουμανία και η Πολωνία. Διευκρινίζεται ότι ο δείκτης αποτυπώνει τη σχετική επιβάρυνση με βάση τα επίπεδα τιμών κάθε χώρας, χωρίς να αποτελεί μέτρηση του ποσοστού του εισοδήματος που δαπανά κάθε νοικοκυριό για ηλεκτρισμό.

Έβδομη φθηνότερη χώρα η Ελλάδα στο φυσικό αέριο

Ευνοϊκότερη είναι η εικόνα για την Ελλάδα στο φυσικό αέριο, καθώς η μέση οικιακή τιμή διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο του έτους στα 7,71 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δηλαδή περίπου 30% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (11,03 λεπτά ανά κιλοβατώρα). Η χώρα μας βρίσκεται στην έβδομη φθηνότερη θέση μεταξύ των 23 κρατών-μελών με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία. Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Ουγγαρία, στην Κροατία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, στη Λιθουανία και στη Βουλγαρία. Ενδεικτικό των πολύ μεγάλων διαφοροποιήσεων που καταγράφονται στη συγκεκριμένη αγορά είναι το χάσμα που χωρίζει τη φθηνότερη αγορά που είναι η Ουγγαρία (3,33 λεπτά ανά κιλοβατώρα) από την ακριβότερη, που είναι η Σουηδία (22 λεπτά/κιλοβατώρα), όπου η τιμή είναι εξαπλάσια σε σχέση με την Ουγγαρία και διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα υποχωρεί στην ένατη φθηνότερη θέση μεταξύ των 23 χωρών, με τιμή 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 11,3%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση στην ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία. Στον αντίποδα, αυξήσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη Ρουμανία, στην Κροατία και στη Σλοβακία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πληρώνουν οι επιχειρήσεις

Στους μη οικιακούς καταναλωτές, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στο ρεύμα όσο και στο φυσικό αέριο.

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή για την κατηγορία κατανάλωσης που εξετάζει η Eurostat είναι 17 λεπτά/κιλοβατώρα, λίγο χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά 11,8%, χωρίς όμως να τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των φθηνότερων αγορών: κατατάσσεται στη 15η θέση από τη φθηνότερη προς την ακριβότερη. Στο φυσικό αέριο, αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζει την τέταρτη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 25 κρατών-μελών, στα 5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, περίπου 20% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι χαμηλότεροι φόροι κάνουν τη διαφορά

Πίσω από τις χαμηλότερες ελληνικές τιμές κρύβεται μια σημαντική παράμετρος: το βάρος των φόρων και των τελών στους λογαριασμούς είναι αισθητά μικρότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο οικιακό ρεύμα, οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, μαζί με τον ΦΠΑ, αντιστοιχούν στο 18,1% της τελικής τιμής στην Ελλάδα, έναντι 28,4% στην ΕΕ. Σε κάθε 100 κιλοβατώρες, αυτό μεταφράζεται σε 4,34 ευρώ στην Ελλάδα και 8,05 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Έτσι, ενώ η τελική ελληνική τιμή είναι περίπου 15% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πριν από τους φόρους η διαφορά περιορίζεται μόλις στο 3%: στα 19,67 λεπτά ανά κιλοβατώρα στην Ελλάδα, έναντι 20,27 λεπτά/κιλοβατώρα στην ΕΕ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στο φυσικό αέριο. Οι φόροι και τα τέλη αποτελούν μόλις το 8,3% της τελικής οικιακής τιμής στην Ελλάδα, έναντι 32,1% στην ΕΕ. Η αντίστοιχη επιβάρυνση ανά 100 κιλοβατώρες είναι 0,64 ευρώ, έναντι 3,54 ευρώ. Πριν από τη φορολογία, η ελληνική τιμή αερίου είναι περίπου 5,6% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μετά την προσθήκη φόρων και τελών, η απόσταση διευρύνεται στο 30%, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των φορολογικών επιβαρύνσεων στην τελική σύγκριση.