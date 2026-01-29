Πόση ενέργεια καταναλώνει μια εστία μαγειρέματος -Πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος - iefimerida.gr

Η εστία μαγειρέματος, ηλεκτρική, επαγωγική ή αερίου, αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε κουζίνας. Η καθημερινή της χρήση επηρεάζει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Γνωρίζοντας τα διαφορετικά είδη, την απόδοσή τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση, μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα τις δαπάνες.

Παράλληλα, μικρές αλλαγές στις συνήθειες και ο κατάλληλος εξοπλισμός συμβάλλουν σε ουσιαστική εξοικονόμηση χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα του μαγειρέματος.