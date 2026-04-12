Πόσες μέρες θα είναι κλειστές οι τράπεζες - iefimerida.gr

Κλειστές για τέσσερις ημέρες είναι οι τράπεζες λόγω του Πάσχα, αλλάζοντας προσωρινά τις συναλλαγές μας.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) το κοινό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στα φυσικά καταστήματα των τραπεζών, κάτι που θα ισχύσει έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4).

Φέτος το Πάσχα οι τράπεζες είναι κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου).

Έτσι, τα τραπεζικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ξανά την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές όταν είναι κλειστές οι τράπεζες

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης.

Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με τον αστερίσκο ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.

Τέλος, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς.