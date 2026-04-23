Πόσα ξοδεύουμε για σούπερ μάρκετ κάθε μήνα -Καταναλωτές μίλησαν στο iefimerida - iefimerida.gr

Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα νοικοκυριά και αποτυπώνεται πλήρως στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους καταναλωτές να «στενάζουν», και με δύο στους τρεις να δηλώνουν πως διαθέτουν χρήματα μόνο για τα απαραίτητα.

Οι αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα είναι μεγάλες, και τα μηνύματα για το προσεχές διάστημα μόνο ευχάριστα δεν είναι, αφού αναμένονται νέες ανατιμήσεις, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. To iefimerida εστίασε στο θέμα και μίλησε με καταναλωτές, διαφορετικών κατηγοριών, ζητώντας τους να μας πουν τι ξοδεύουν στα σούπερ μάρκετ κάθε μήνα, με τη συντριπτική πλειονότητα να κυνηγά προσφορές. Κάποιοι μάλιστα ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ μηνιαίως σε σούπερ μάρκετ και κρέας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από 500 ευρώ για σούπερ μάρκετ μηνιαίως

Ειδικότερα, οικογένεια 4 ατόμων, με δύο παιδιά, και εισόδημα στα 2.800 ευρώ, δίνει πάνω από 500 ευρώ μηνιαίως για σούπερ μάρκετ και κρέας (από κρεοπωλείο). Όπως είπε το ζευγάρι στο iefimerida, το κόστος για σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα είναι σχεδόν 80 ευρώ και για κρέας 50 ευρώ. Σημειωτέον, και οι δύο είναι μισθωτοί.

Οικογένεια τριών ατόμων, με ένα παιδί, και εισόδημα λίγο κάτω από 2.000 ευρώ (1.500 μισθό ο σύζυγος και 500 ευρώ η σύζυγος), ξοδεύει 300-360 ευρώ μηνιαίως στο σούπερ μάρκετ, ενώ για αγορά κρεάτων, το ποσό φτάνει τα 150 ευρώ.

Επίσης, καταναλωτές συνταξιούχοι, με σύνταξη κοντά στα 1.000 ευρώ, τόνισαν στο iefimerida ότι το μηναίο κόστος για σούπερ μάρκετ είναι 250-280 ευρώ και 300-320 ευρώ αντίστοιχα και για το κρέας στα 100 ευρώ.

Πού κινείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ

O πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 2,4%, τον Μάρτιο 2026, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τροφίμου).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες: Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%, Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%, φρέσκα κρέατα: +9,89%, αλλαντικά: +5,73% και βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%.

Τα τρόφιμα πάντως εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) στο πρώτο δίμηνο του 2026, όπως έδειξαν και πρόσφατα στοιχεία.

Οι ανατιμήσεις τον Μάρτιο

Να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο, πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ανατιμήσεις είχαν ως εξής: