 Πώς θα μπουν στην Εργάνη εργαζόμενοι με μπλοκάκια και αυτοαπασχολούμενοι - iefimerida.gr
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Πώς θα μπουν στην Εργάνη εργαζόμενοι με μπλοκάκια και αυτοαπασχολούμενοι

Διανομείς των Wolt και efood
Διανομείς των Wolt και efood / Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Αχιλλέας Χήρας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τον δρόμο για την καταγραφή περισσότερων εργαζομένων με μπλοκάκι στην Εργάνη ενδέχεται να ανοίξει η υποχρεωτική δήλωση των αυτοαπασχολουμένων που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ρύθμιση αφορά αρχικά την εργασία μέσω πλατφορμών, θα μπορούσε όμως να αποτελέσει τη βάση για ευρύτερη εφαρμογή στο μέλλον.

Το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πλατφόρμες, το οποίο παρουσίασε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προβλέπει τη δημιουργία ειδικού Μητρώου Πλατφορμών στην Εργάνη. Η υποχρέωση καταγραφής θα καλύπτει τόσο τους μισθωτούς όσο και όσους παρέχουν υπηρεσίες ως αυτοαπασχολούμενοι.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να δηλώνουν τα πρόσωπα που απασχολούν και να διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές επικαιροποιημένα στοιχεία για τους συνεργάτες τους. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών, οι γενικοί όροι των συμβάσεών τους, ο μέσος αριθμός ωρών εργασίας, το μέσο εισόδημα ανά άτομο και οι διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούνται.

Στόχος είναι να περιοριστούν η υποδηλωμένη εργασία και οι απώλειες εσόδων για τον ΕΦΚΑ, μέσα από πληρέστερη εικόνα της απασχόλησης στις πλατφόρμες. Η εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο, αναμένεται να αυξήσει τις διοικητικές υποχρεώσεις τους. Εάν η καταγραφή επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις, θα προσθέσει νέο φόρτο στις διαδικασίες δήλωσης της απασχόλησης, πέρα από τις απαιτήσεις που έχει ήδη δημιουργήσει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

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