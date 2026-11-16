Πώς θα καταβάλλεται μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής

Στην ενεργοποίηση του χρηματικού κινήτρου για τους πολίτες που συμβάλλουν στον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής appodixi προχωρά άμεσα η ΑΑΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή αμοιβών που μπορούν να φτάσουν έως και τα 3.000 ευρώ.

Η εφαρμογή του μέτρου, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα εξαιτίας τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων, εισέρχεται πλέον στην τελική φάση, καθώς έχουν αντιμετωπιστεί οι βασικές δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως την προστασία της ταυτότητας όσων προχωρούν σε επώνυμες καταγγελίες.

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Επιπλέον, η φορολογική διοίκηση διαμορφώνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πληρωμών, ώστε η επιβράβευση των δικαιούχων να πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

Πιο αναλυτικά, το σημαντικότερο ζήτημα που έπρεπε να επιλυθεί από την ΑΑΔΕ ήταν η πλήρης διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων. Βασική προϋπόθεση είναι τα στοιχεία τους να μην περιέρχονται σε γνώση των επιχειρήσεων που ελέγχονται, όχι μόνο κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, αλλά και σε ενδεχόμενες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσουν.

Και αυτό, καθώς η δυνατότητα υποβολής επώνυμης καταγγελίας προϋποθέτει την ύπαρξη απόλυτων εγγυήσεων ότι η ταυτότητα του πολίτη θα παραμείνει προστατευμένη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Διαφορετικά, εκτιμάται ότι θα ήταν δύσκολο να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συνδράμουν ενεργά στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Εξίσου σημαντικό είναι και το σκέλος της καταβολής των χρηματικών αμοιβών. Δεδομένου ότι η επιβράβευση δεν χορηγείται με την απλή υποβολή μιας καταγγελίας, αλλά συνδέεται με την επιβεβαίωση της παράβασης από τον φορολογικό έλεγχο και την επιβολή προστίμου, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό που θα αναλαμβάνει τη διαδικασία πληρωμής. Επιδίωξη είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η γραφειοκρατία, διατηρώντας παράλληλα σε πλήρη ισχύ τις εγγυήσεις εμπιστευτικότητας για τα στοιχεία των δικαιούχων.

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Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής appodixi, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR που αναγράφεται στις αποδείξεις και να ελέγχουν εάν τα στοιχεία τους συμφωνούν με εκείνα που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που εντοπίσουν αναντιστοιχίες ή άλλες ενδείξεις παρατυπίας, μπορούν να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά.

Ενδείξεις που μπορούν να κινητοποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αποτελούν, μεταξύ άλλων, η μη διαβίβαση μιας απόδειξης, η εμφάνιση του POS ως εκτός λειτουργίας τη στιγμή της συναλλαγής ή η έκδοση παραστατικού χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR. Από την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής μπορεί να προκύψει η ανάγκη διενέργειας περαιτέρω ελέγχου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καταγγελίες για αποδείξεις μέσω του appodixi έχουν ήδη ξεπεράσει τις 225.000.

Πώς υπολογίζεται η χρηματική επιβράβευση

Το οικονομικό κίνητρο αφορά αποκλειστικά τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω της εφαρμογής. Το ποσό της αμοιβής ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως τα 3.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος που θα ακολουθήσει θα επιβεβαιώσει τις προβλεπόμενες φορολογικές παραβάσεις και θα επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα:

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- Το ύψος της αμοιβής: Η χρηματική επιβράβευση αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ. Έτσι, για μια απόδειξη αξίας 10 ευρώ προβλέπεται αμοιβή 100 ευρώ, ενώ για παραστατικό αξίας 200 ευρώ η επιβράβευση διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ.

- Περισσότερες από μία αποδείξεις: Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά περισσότερα παραστατικά της ίδιας επιχείρησης, για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη εκείνο με τη μεγαλύτερη αξία.

- Αφορολόγητο και ακατάσχετο: Το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο δεν υπόκειται σε φορολόγηση, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους. Επιπλέον, δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια που εξετάζονται για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

- Πότε καταβάλλεται το μπόνους: Η υποβολή της καταγγελίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την καταβολή της αμοιβής. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής, θα πρέπει να προηγηθεί φορολογικός έλεγχος, να διαπιστωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση, την παραποίηση ή την επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο στην επιχείρηση.