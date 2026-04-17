Πώς μπορείς να προσληφθείς στην ΕΛ.ΑΣ. χωρίς πτυχίο -Όλες οι ειδικότητες - iefimerida.gr

Η Ελληνική Αστυνομία προσλαμβάνει προσωπικό χωρίς πτυχίο. Ειδικότερα δημοσιεύτηκαν δύο προκηρύξεις για 98 θέσεις εργασίας στην ΕΛ.ΑΣ. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Πρόκειται για 48 θέσεις εργασίας που θα γίνουν στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ενώ προβλέπονται και 50 θέσεις σε κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι θέσεις εργασίας στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΤΕ Νοσηλευτικής - 1 θέση

ΔΕ Μαγείρων - 11 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 1 θέση

ΔΕ Υδραυλικών - 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 11 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Πλυντών Σκευών Μαγειρίων) - 11 θέσεις

ΥΕ Εργατών - 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 11 θέσεις

Προσλήψεις και στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

H Eλληνική Αστυνομία προχωρά σε 50 προσλήψεις και για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών. Oι απόφοιτοι λυκείου και γυμνασίου θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών

Οι ειδικότητες

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων: 15 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων: 5 θέσεις

ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών): 3 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 1 θέση

ΔΕ Ψυκτικών: 5 θέσεις

ΔΕ Ξυλουργών: 1 θέση

ΔΕ Βαφέων Αμαξωμάτων: 1 θέση

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών: 2 θέσεις

ΔΕ Γραφικών Τεχνών: 2 θέσεις

ΔΕ Δομικών Έργων: 1 θέση

ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών: 1 θέση

ΔΕ Υδραυλικών: 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτρονικών: 7 θέσεις

ΔΕ Υπαλλήλων Αναψυκτηρίου ή Μπαρ: 3 θέσεις

ΥΕ Τραπεζοκόμων: 2 θέσεις

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ως ακολούθως:

Για την Αθήνα στη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6922318).

Για τη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση: Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, Νέα Ραιδεστός Τ.Κ. 570 01 - Θέρμη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6922318).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν επίσης την αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: