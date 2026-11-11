Πώς το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έφερε στην Αθήνα το διεθνές φόρουμ των κρατικών επενδυτικών ταμείων - iefimerida.gr

Το International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) είναι το διεθνές φόρουμ που συγκεντρώνει κρατικά επενδυτικά ταμεία από όλο τον κόσμο.

Αριθμεί σήμερα 47 μέλη, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω των 10 τρισ. δολαρίων, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή δίκτυα συνεργασίας για τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απόφαση να φιλοξενήσει η Αθήνα την 18η ετήσια συνάντηση, από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, ήταν το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου να διεκδικήσει τη διοργάνωση και να αναδείξει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Καθοριστική στιγμή ήταν η ετήσια σύνοδος του IFSWF το 2024, στο Ομάν. Εκεί, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, είχε καταλυτικό ρόλο στην παρουσίαση της υποψηφιότητας της Αθήνας, αναδεικνύοντας την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις αλλαγές στο επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Στόχος ήταν να αναδείξει στα μέλη του φόρουμ ότι η Ελλάδα δεν διεκδικούσε μόνο τη διοργάνωση μιας διεθνούς συνάντησης, αλλά μπορούσε να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό για τα μακροπρόθεσμα κεφάλαιά τους.

Η ανάθεση ήρθε έναν χρόνο μετά την ένταξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου ως πλήρους μέλους του φόρουμ και αποτελεί αναγνώριση της ενισχυμένης παρουσίας της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον. Παράλληλα, δίνει στη χώρα την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με κορυφαίους κρατικούς επενδυτές και να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας και προσέλκυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Το στοίχημα είναι αυτές οι επαφές να αποκτήσουν συνέχεια και να μεταφραστούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία.