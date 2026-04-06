Πώς διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο -Ποιες είναι και ποιοι παίρνουν τις 6 υψηλότερες αποδοχές - iefimerida.gr

Οριζοντίως, χωρίς αστερίσκους και αναδρομικά από την 1η Απριλίου, αναπροσαρμόζονται οι μισθοί στο Δημόσιο, χωρίς να εξαιρούνται τα Ειδικά Μισθολόγια.

Ενεργοποιώντας τη σχετική ρήτρα, που συνδέει την εκάστοτε αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ξεκαθαρίζει ότι η προσαύξηση των 40 ευρώ είναι σταθερή και προστίθεται στους βασικούς μισθούς κάθε κατηγορίας προσωπικού, χωρίς να συνυπολογίζεται η προσαύξηση αυτή κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, η προσαύξηση καλύπτει όχι μόνο τους μόνιμους αλλά και τους δόκιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, ενώ καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω προσαύξηση ΔΕΝ συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψιν και την έμμεση αύξηση αποδοχών, μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας. Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία, τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά. Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927 ευρώ, ενώ από τον Απρίλιο, μετά και την αύξηση του κατώτατου, θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά. Πρακτικά, στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ. Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.

﻿Τα ειδικά μισθολόγια

﻿Από την προσαύξηση των 40 ευρώ δεν εξαιρούνται τα Ειδικά Μισθολόγια, δηλαδή δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΣΥ, ένστολοι κλπ.

Για παράδειγμα, στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου Β', κατηγορίας Α', με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας, στις 31 Μαρτίου λάμβανε βασικό μισθό 1.860 ευρώ [1.824 (Μ.Κ. 8) χ 1,02 = 1.860,48 ευρώ κι από την 1η Απριλίου ανεβαίνει στα 1.900 ευρώ. Αντίστοιχα, Συνταγματάρχης με 30 έτη υπηρεσίας, στις 31 Μαρτίου λάμβανε βασικό μισθό 2.808 ευρώ [2.600 * 1,08 = 2.808 ευρώ] και πλέον παίρνει βασικό μισθό 2.848 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειωτέον, τα ίδια ισχύουν και για τους Δόκιμους αλλά και για τους Μαθητές Σχολών. Έτσι:

Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λάμβαναν κατά την 31/3 βασικό μισθό 924 ευρώ [70% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α' (1.320 * 70%)] κι από 1/4 λαμβάνουν βασικό μισθό 952 ευρώ [(1320+40) * 70%].

Οι Μαθητές Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Μ.Υ.) λάμβαναν κατά την 31/3 βασικό μισθό 275 ευρώ [24% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β'(1.145 * 24%)] κι από 1/4 λαμβάνουν βασικό μισθό 284 ευρώ [(1.145 + 40) * 24%].

Τα... ρετιρέ

﻿Στην κορυφή της μισθολογικής κλίμακας, παραμένουν οι δικαστικοί λειτουργοί. Ειδικότερα:

Το ύψος του (γενικού) ανώτατου ορίου αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, διαμορφώνεται σε 5.191 ευρώ.

Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. διαμορφώνεται σε 8.846,40 ευρώ

Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών Ιατρών του Ε.Σ.Υ. διαμορφώνεται σε 6.928 ευρώ

Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής διαμορφώνεται σε 6.530 ευρώ

Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων διαμορφώνεται σε 7.390 ευρώ

Το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε 5.383,63 ευρώ.

Αναλυτικοί Πίνακες﻿

﻿

