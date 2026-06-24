Πώς μικραίνουν οι δόσεις στα δάνεια του νόμου Κατσέλη με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ -Παραδείγματα - iefimerida.gr

Με νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για υπολογισμό του τόκου στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο των δανείων του νόμου Κατσέλη που βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση και μάλιστα αναδρομικά, το υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος μακριά από τις δικαστικές αίθουσες στην αβεβαιότητα περισσότερων από 100.000 δανειοληπτών με περίπου 200.000 δάνεια.

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Κλείνει έτσι, με τον πλέον επωφελή τρόπο για τους δανειολήπτες, η υπόθεση που έφτασε μέχρι τον Άρειο Πάγο και πλέον με επίσημο τρόπο μπαίνει τέλος στις διαφορετικές αναγνώσεις της απόφασης: αν δηλαδή υπολογίζονται για όλη την περίοδο από την αρχή της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης, ή μόνο για τις 30 ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ δύο δόσεων, το πιο ευνοϊκό σενάριο, που τελικά υιοθετήθηκε.

Παράλληλα, η νέα διάταξη αναγνωρίζει και αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν προέβλεπε η ίδια η απόφαση του Αρείου Πάγου, μπαίνοντας έτσι φραγή σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα προσφυγών στα δικαστήρια. «Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που θα προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Οικονομικών.

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης

Αυτό ωστόσο που δεν φαίνεται να κλείνει είναι η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα, καθώς η διάταξη του υπουργείο Οικονομικών δεν αφορά υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει με αποπληρωμή και διάσωση κατοικίας (περίπου 10.000 περιπτώσεις) ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Η νέα μέθοδος ισχύει αποκλειστικά για δάνεια του ν. Κατσέλη και όχι για τον ν. 4605/2019 ή τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να μην επηρεαστούν οι όροι δανεισμού για νέους δανειολήπτες και γενικότερα δημιουργηθούν αρνητικές συνέπειες στην κουλτούρα πληρωμών και τα συναλλακτικά ήθη. Έτσι η αντιπολίτευση έχει ήδη θέσει ζήτημα ίσης μεταχείρισης όλων όσοι έχουν αποπληρώσει ή έχουν κριθεί έκπτωτοι λόγω μη καταβολής σειράς δόσεων που όριζε η δικαστική απόφαση αλλά και δανειοληπτών που είναι ευάλωτοι και έχουν ρυθμίσει μέσω εξωδικαστικού.

Από 731€ σε 483€: Πώς αλλάζει η δόση με τη νέα μέθοδο υπολογισμού

Οι servicers, από την πλευρά τους, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν πλήρως με την απόφαση - ζητούσαν από την ημέρα έκδοσης της απόφασης να ξεκαθαριστεί με επίσημο (νομικά κατοχυρωμένο) ο τρόπος εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου. Τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι η χαρτογράφηση των δανείων και ο επανυπολογισμών των τόκων ώστε να επιστρέψουν σε κάθε δανειολήπτη τα αναλογούντα ποσά λαμβάνοντας υπόψη και το διάστημα πριν και μετά την τιτλοποίηση κάθε δανείου.

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Σύμφωνα με το παράδειγμα που έδωσε το υπουργείο: δανειολήπτης με υπόλοιπο 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε δόση 731 ευρώ· με τη νέα μέθοδο η δόση πέφτει στα 483 ευρώ (482 ευρώ χρεολύσιο, 1 ευρώ τόκος). Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχει ήδη πληρώσει αφαιρούνται από τις υπόλοιπες δόσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο χρόνος αποπληρωμής. Συνολικά, αντί για περίπου 74.852 ευρώ τόκους, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα πληρώσει μόλις 411 ευρώ. Επί της ουσίας, δηλαδή, το δάνειο καθίσταται άτοκο.

Επίπτωση και στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής»

Η ρύθμιση έχει επίπτωση και στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής»: η μείωση των δόσεων συνεπάγεται χαμηλότερες μελλοντικές εισπράξεις, με τη συνολική επίδραση να εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας για δάνεια ύψους 16,5 δισ. ευρώ, πλέον 200 εκατ. ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή. Μεγάλο μέρος του κόστους των αναδρομικών δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα καλυφθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα, με δίκαιο επιμερισμό ανάλογα με την περίοδο είσπραξης των ποσών.