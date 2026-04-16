Πόλεμος στον Περσικό: Ποια μέτρα θα εξετάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες -Η αντίδραση των κρατών-μελών - iefimerida.gr

Με την ελπίδα ότι ο εφιάλτης στον Περσικό θα τελειώσει το συντομότερο δυνατόν ζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

«Ο Απρίλιος μπορεί να είναι πιο προβληματικός από τον Μάρτιο», προειδοποίησε ο Κ. Πιερρακάκης μιλώντας στο CNBC και συμπλήρωσε ότι, ακόμα και στο καλό σενάριο, η ομαλοποίηση των ροών στις εφοδιαστικές αλυσίδες θα πάρει τουλάχιστον ένα δίμηνο, χωρίς να επιστρέφουμε, όμως, στα πρότερα επίπεδα. Και κάπως έτσι, ο πρόεδρος του Eurogroup προσγείωσε στη σκληρή πραγματικότητα όσους πιστεύουν ότι λίαν συντόμως θα έχουμε λήξη του συναγερμού, άρα ότι δεν απαιτούνται έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τ﻿ι (δεν) φέρνει η Σύνοδος Κορυφής

﻿Το μήνυμα Πιερρακάκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς την επόμενη εβδομάδα οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κληθούν εκ νέου να βρουν μια πειστική απάντηση στη νέα ενεργειακή κρίση, που εξελίσσεται ως η πιο σοβαρή της Ιστορίας. Δυστυχώς, παρά τη διαπίστωση ότι ήδη νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στην Ευρώπη νιώθουν τις επιπτώσεις του πολέμου, η επιστολή Κόστα στους Ευρωπαίους ηγέτες δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι μπορεί να αποφασιστούν ή να δρομολογηθούν γενναίες παρεμβάσεις.

«Δεδομένων των πιθανών περαιτέρω αρνητικών οικονομικών συνεπειών μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, θα συζητήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, βασιζόμενοι στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και στα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή σε συνέχεια αυτών», σημειώνει ο πρόεδρος Κόστα στην επιστολή του κι αυτό σημαίνει ότι εκ προοιμίου τίθεται εκτός συζήτησης το έστω προσωρινό “πάγωμα” των κανόνων για τις “οροφές” δαπανών, που θα έλυνε τα χέρια και της Αθήνας για περισσότερα μέτρα στήριξης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι θα τεθούν κυρίως κοινά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνέβη στην κρίση του 2022/2023, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις για μεγαλύτερη ελαστικότητα στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να θωρακιστούν κυρίως βιομηχανίες από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Διαμορφώνεται, πάντως, μπλοκ χωρών κυρίως του ευρωπαϊκού Νότου, που θα επιχειρήσουν εκ νέου να κάμψουν τις αντιρρήσεις των Βόρειων για μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά, όχι απαραίτητα με “πάγωμα” των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά με ad hoc ερμηνεία του ορισμού των έκτακτων δαπανών, οι οποίες δεν προσμετρώνται στις ετήσιες “οροφές” δαπανών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλη αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί, πάντως, υπό το φόβο παρέμβασης της ΕΚΤ, με αύξηση των επιτοκίων, έτσι ώστε να αποτραπεί ένα πληθωριστικό σπιράλ. «Τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα. Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», έσπευσε να καθησυχάσει τα «γεράκια» της ΕΚΤ ο Κ. Πιερρακάκης, πριν πατήσουν το κουμπί.

Τα μέτρα που έχουν πάρει τα κράτη-μέλη

﻿Μέχρι τώρα, τα κράτη- μέλη έχουν προχωρήσει σε μέτρα προσωρινής χρονικής διάρκειας, υπό τον φόβο των κυρώσεων που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι σχεδόν η μισή Ευρωζώνη -συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας και Ιταλίας- βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι έως τώρα παρεμβάσεις στην Ευρώπη είναι οι εξής: