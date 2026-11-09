Ποιοι θα πληρωθούν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 9-13 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Από σήμερα, 9 Νοεμβρίου, έως την Παρασκευή 13/11, συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: