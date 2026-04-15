Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά -Οι τρεις κατηγορίες - iefimerida.gr

Το Πάσχα πέρασε και πλέον η προσοχή στρέφεται στην πληρωμή νέων αναδρομικών σε συνταξιούχους του Δημοσίου.

Πρόκειται για τρεις κατηγορίες και αφορά εκείνους που έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν δικαιωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία πληρωμή αναδρομικών από τον e-ΕΦKA έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου σε 1.068 συνταξιούχους, στο πλαίσιο της προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης που αποκτήθηκε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Οι τρεις κατηγορίες

Τρεις λοιπόν είναι οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν αναδρομικά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ας δούμε στις παρακάτω γραμμές ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2018, η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη νέα πληρωμή θα μπουν περίπου 10.000 αγωγές με συνταξιούχους δικαιωμένους με δικαστικές αποφάσεις για την επιστροφή κρατήσεων, με τα ποσά να φτάνουν έως και 9.568 ευρώ για συνταξιούχους που ανήκουν σε ειδικά μισθολόγια, ενώ για συνταξιούχους υπουργείων του Δημοσίου, τα ποσά των αναδρομικών φτάνουν έως και τα 8.550 ευρώ. Σε περιπτώσεις παλαιότερων προσφυγών, τα ποσά μπορεί να εκτοξευτούν έως και 35.000 ευρώ για περίοδο 5 ετών.

Η δεύτερη κατηγορία αναδρομικών, που φτάνουν έως 7.500 ευρώ, αφορά συντάξεις χηρείας, όπου εντοπίστηκαν λάθη στους υπολογισμούς.

Η τρίτη κατηγορία αφορά αντισυνταγματικές μειώσεις σε ειδικά μισθολόγια, με τα ποσά να φτάνουν ενδεικτικά έως 6.627 ευρώ.

Ποιοι έχουν πληρωθεί αναδρομικά

Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, εκ των οποίων 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβλήθηκαν στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.).

2.040.331,56 ευρώ αφορούσαν σε εν ζωή συνταξιούχους

145.354,87 ευρώ αφορούσαν σε κληρονομικά ποσά.

Στις 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, Η πληρωμή έγινε σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Επίσης στις 19 Φεβρουαρίου, τo «χρώμα του χρήματος» είδαν περίπου 8.000 συνταξιούχοι, καθώς πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους, συνολικού ύψους περίπου 13.375.000 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούσαν συντάξεις λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συστηματικής εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων και απονομής οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.