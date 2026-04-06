Ποιοι από τους παλιούς συντρόφους του «εξώστη» θα συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα - iefimerida.gr

Τα σενάρια πρόωρων εκλογών οδηγούν τον Αλέξη Τσίπρα σε επαναπροσέγγιση των παλαιών στελεχών, καθώς η μάχη για τη δεύτερη θέση απαιτεί ισχυρά εκλογικά ερείσματα, ιδίως στην περιφέρεια.

Τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, που διακινούνται με αυξανόμενη ένταση το τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως επίσπευσαν τη δήλωση ετοιμότητας του Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή στην εκλογική μάχη. Μιλώντας στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά δήλωσε «παρών» στις εκλογές όποτε κι αν αυτές προκηρυχθούν, δίνοντας έτσι το σήμα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα περνά πλέον σε φάση ενεργοποίησης και πολιτικής ετοιμότητας.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του βρίσκεται ένα σαφές πολιτικό στοίχημα: η κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Πρόκειται για στόχο με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα του επέτρεπε να επανέλθει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επανατοποθετώντας τον στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για μια μελλοντική διεκδίκηση της διακυβέρνησης.

Η επίτευξη αυτού του στόχου, ωστόσο, δεν είναι αυτονόητη. Αντιθέτως, περνά αναγκαστικά μέσα από τη διεμβόλιση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα, κυρίως στην περιφέρεια. Εκεί, παρά τις εκτεταμένες περιοδείες του κ. Τσίπρα ανά τη χώρα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του, δεν διαφαίνεται ακόμη η συγκρότηση μιας κρίσιμης μάζας στελεχών με εκλογική απήχηση, ικανής να μεταβάλει ουσιαστικά τους συσχετισμούς.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η ανάγκη για πρόσωπα με τοπική ισχύ καθίσταται επιτακτική. Με άλλα λόγια, η πολιτική διεύρυνση δεν μπορεί να είναι μόνο ιδεολογική ή επικοινωνιακή, αλλά οφείλει να αποκτήσει και συγκεκριμένα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται γιατί, παρά το αφήγημα ανανέωσης, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να στρέφεται εκ νέου —έστω με διαφορετικούς όρους και σαφείς προϋποθέσεις— προς παλαιότερα στελέχη.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια επιλογή που δεν στερείται αντιφάσεων, καθώς προσκρούει στο πολιτικό αποτύπωμα των τελευταίων μηνών και ειδικότερα στον συμβολισμό που απέκτησε η εκδήλωση στο Παλλάς, όπου τα παλαιά κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν στον «εξώστη» — ένα στιγμιότυπο που ερμηνεύθηκε ως συνειδητή απόσταση από το παρελθόν.

Νέα πορεία, νέες ισορροπίες -Το μήνυμα Τσίπρα

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρέμβαση του κ. Τσίπρα στη συνέντευξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιχείρησε να αναδιατυπώσει αυτή τη σχέση και να αναπροσαρμόσει το πολιτικό μήνυμα. Αναγνώρισε τη διαδρομή και τη συμβολή των παλιών συντρόφων, διευκρινίζοντας όμως ότι η νέα πορεία δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή ή ρόλο για όλους. Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για διεύρυνση και στην επιμονή για αλλαγή σελίδας.

Στο ίδιο πνεύμα, διατύπωσε με σαφήνεια και το πλαίσιο ένταξης στο νέο εγχείρημα: «όσοι θέλουν να ακολουθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όρους και χωρίς προκρατημένες θέσεις».

Για να συμπληρώσει, με μία φράση που αποτυπώνει τον πυρήνα της στρατηγικής του: «δεν θα υπάρχει προκράτηση στην πρώτη θέση του πλοίου».

Η διπλή αυτή στόχευση —άνοιγμα χωρίς άνευ όρων επιστροφή— αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να τηρήσει: από τη μία πλευρά, η ανάγκη για στελέχη με εκλογικό εκτόπισμα και εμπειρία. Από την άλλη, η διατήρηση του αφηγήματος περί νέας αρχής και υπέρβασης των παθογενειών του παρελθόντος.

Κρίσιμες αποφάσεις για την κεντροαριστερά: Ποιοι βουλευτές θα συμμετάσχουν στο νέο κόμμα Τσίπρα﻿

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρή τοπική επιρροή και εκλογική αναγνωρισιμότητα. Ονόματα όπως η Όλγα Γεροβασίλη στην Άρτα, η Κατερίνα Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη, ο Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια και ο Γιώργος Γαβρήλος στην Αργολίδα συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούνται δεδομένοι/ες στο νέο εγχείρημα.

Την ίδια αναγκαιότητα εξυπηρετεί και η μετακίνηση στελεχών της Νέας Αριστεράς, τα οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός του νεοπαγούς κόμματος της Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης διατηρεί ισχυρή εκλογική επιρροή στη Μεσσηνία, η Έφη Αχτσιόγλου στα Δυτικά της Αθήνας —περιοχή που αποτελεί προνομιακό πεδίο για την κεντροαριστερά και όπου αναμένεται σκληρή αναμέτρηση— ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος διαθέτει αναγνωρίσιμο και θετικό προφίλ στους ψηφοφόρους της Α’ Αθηνών.

Το βασικό εμπόδιο, ωστόσο, παραμένει θεσμικό αλλά και βαθύτατα πολιτικό. Για να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα, οι εν ενεργεία βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα τους — μια επιλογή με υψηλό ρίσκο και αβέβαιες συνέπειες. Όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση των διεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς, ελάχιστοι εμφανίζονται πρόθυμοι να εισέλθουν σε μια παρατεταμένη άτυπη προεκλογική περίοδο, στερούμενοι τα πλεονεκτήματα της βουλευτικής ιδιότητας.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις εκφράζεται έντονος προβληματισμός ότι μια τέτοια παραίτηση θα μπορούσε να οδηγήσει την έδρα σε επιλαχόντες ή επιλαχούσες που, μετά τις διασπάσεις του χώρου, ανήκουν πλέον σε διαφορετικά πολιτικά σχήματα, ενισχύοντας ενδεχομένως πολιτικούς αντιπάλους ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι περισσότεροι επιλέγουν στάση αναμονής, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Η προοπτική άμεσης προκήρυξης εκλογών θα μπορούσε να απλοποιήσει τις αποφάσεις τους, καθώς θα περιόριζε το χρονικό διάστημα εκτός Βουλής και, κατ’ επέκταση, το πολιτικό κόστος. Αντιθέτως, εφόσον δεν προκηρυχθούν εκλογές έως το φθινόπωρο, τότε —με βάση και τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα— το νέο κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, γεγονός που θα υποχρεώσει, όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν , να παραιτηθούν από τις έδρες τους, παραμένοντας έκτοτε σε μια πολιτικά «μετέωρη» κατάσταση έως και τη συνταγματική λήξη της κυβερνητικής θητείας τον Ιούλιο του 2027.

Σε κάθε περίπτωση, τα σενάρια πρόωρων εκλογών λειτουργούν ήδη ως καταλύτης των εξελίξεων. Και εξηγούν γιατί ο κ. Τσίπρας, χωρίς να αναιρεί το αφήγημα της ανανέωσης, επαναπροσεγγίζει —έστω επιλεκτικά και υπό νέους όρους— τους «παλιούς» του εξώστη, επιχειρώντας να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην πολιτική ανάγκη και τη στρατηγική επιλογή.