Ποιοι είναι οι 150.000 συνταξιούχοι που διεκδικούν αυξήσεις - iefimerida.gr

Πέντε κατηγορίες συνταξιούχων, που υπολογίζονται περίπου στους 150.000, διεκδικούν αυξήσεις το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για αυτούς που αποχώρησαν από την εργασία τους προ νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τις 13 Μαΐου 2016 που θεωρείται ημερομηνία κλειδί, και είχαν καταβάλει για χρόνια δύο ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς.

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Οι πέντε κατηγορίες

Oι κατηγορίες συνταξιούχων είναι γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν παράλληλα μισθωτή εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για ασφαλισμένους που είχαν παράλληλη ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στον ΟΑΕΕ, αλλά και σε ταμεία αυτοαπασχολούμενων, όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ (Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων) και το ΤΣΑ (Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών), το οποίο αφορούσε την ασφάλιση των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία). Για πολλά χρόνια, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι κατέβαλλαν διπλές εισφορές, χωρίς ωστόσο να κατορθώσουν όλοι να θεμελιώσουν δικαίωμα δεύτερης σύνταξης.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι; Nα υποβάλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των επιπλέον εισφορών τους. Τι πρέπει να αναφέρεται στο αίτημα; Στο αίτημα πρέπει να αναφέρονται οι πρώην ασφαλιστικοί φορείς, τα χρονικά διαστήματα της παράλληλης ασφάλισης και το αίτημα για επανεξέταση και αναπροσαρμογή της σύνταξης.

O τελευταίος λόγος, φυσικά, ανήκει στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα αποφασίσει για την οποιαδήποτε λύση, όπως, π.χ., αν μπορεί να εκδοθεί μια εγκύκλιος που θα διευκρινίζει τι ισχύει. Nα πούμε ωστόσο ότι η ενδεχόμενη αύξηση δεν αναμένεται να είναι ίδια για όλους τους συνταξιούχους.

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Αύξηση 2,8% στις κύριες συντάξεις

Nα τονίσουμε επίσης ότι από 1η Ιανουαρίου 2027, όλες οι κύριες συντάξεις (εκείνες δηλαδή τις οποίες αιτήθηκαν οι ασφαλισμένοι μετά τις 12/5/2026) αυξάνονται κατά 2,8%, επηρεάζοντας παλιές και νέες συντάξεις. Για παλιούς συνταξιούχους, η αύξηση υπολογίζεται επί της επανυπολογισθείσας σύνταξης, όχι επί της καταβαλλόμενης, άρα η αύξηση είναι μικρότερη. Η εθνική σύνταξη αυξάνεται από 446 σε 458 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε 5.512 ευρώ. Παράλληλα, η αύξηση 2,8% που θα δοθεί από την Πρωτοχρονιά του 2027 θα ανεβάσει κατά το ίδιο ποσοστό όλες τις κλίμακες εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΑΚΑΓΕ).

Αναφοράς χρήζει πάντως ένα δημοσίευμα του CNBC που, αναφερόμενο στα συνταξιοδιοτικά ταμεία, κάνει λόγο για «ωρολογιακή βόμβα». Τα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια δημογραφική κρίση, καθώς η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η μείωση των ποσοστών γεννήσεων απειλούν να επιβαρύνουν τα οικονομικά των συνταξιούχων, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά τους να διατηρήσουν τις πληρωμές για τις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι προσφορές συντάξεων γενικά εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: προγράμματα καθορισμένων παροχών, τα οποία υπόσχονται στους συνταξιούχους ένα προκαθορισμένο εισόδημα, και προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όπου οι πληρωμές εξαρτώνται από τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις και τις αποδόσεις των επενδύσεων.