Ποια χρέη στον ΕΦΚΑ παραγράφονται μετά την 5ετία -Οι κερδισμένοι - iefimerida.gr

Η 1η Ιανουαρίου 2026 έφερε νέο καθεστώς στον ΕΦΚΑ και τον χρόνο παραγραφής οφειλών, από τα 10 χρόνια που ίσχυε, μειώνεται πλέον στα πέντε έτη.

Eιδικότερα, οι νέες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ θα παραγράφονται σε πέντε χρόνια, με την παραγραφή να ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Προσοχή όμως! Εφόσον δεν υπάρξει καμία ενέργεια είσπραξης ή ειδοποίησης, το χρέος παραγράφεται αυτόματα.

Ποιοι ωφελούνται

Η παραγραφή χρεών από τον ΕΦΚΑ αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και αγρότες, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα και σε όσους δεν καλύπτονται πλήρως να εξετάσουν τρόπους ρύθμισης ή αξιοποίησης της παραγραφής.

Η μείωση της παραγραφής στα 5 χρόνια:

Μειώνει τον χρόνο «ομηρίας» για τους οφειλέτες. Πιέζει τις υπηρεσίες να βεβαιώνουν ταχύτερα τα χρέη. Ενισχύει τη διαφάνεια και τη λειτουργία του συστήματος.

Τι ισχύει με τα παλιά χρέη στον ΕΦΚΑ και την παραγραφή

Τι ισχύει όμως με τα παλιά χρέη στον ΕΦΚΑ και την παραγραφή; Για τα παλιά χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2026 εξακολουθεί να ισχύει η 10ετής παραγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσοχή, καθώς η παραγραφή διακόπτεται και ξεκινά από την αρχή αν ο ΕΦΚΑ αποστείλει ειδοποίηση ή βεβαιώσει την οφειλή. Το χρονικό διάστημα μπορεί έτσι να επεκταθεί σημαντικά, ιδιαίτερα όταν γίνονται ενέργειες όπως κατάσχεση ή πλειστηριασμός.

Τριπλάσια η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα Ταμεία

Στο μεταξύ, τριπλάσια ήταν η αύξηση των ληξιπροθέσμων χρεών προς τα Ταμεία σε σχέση με τις εισπράξεις τους, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από στοιχεία του ΕΦΚΑ και του υπ. Οικονομικών για την περίοδο 2019 - 2025.

Συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ) από τρέχουσες εισφορές και ρυθμίσεις (στον ιδιωτικό τομέα) αυξήθηκαν την προηγούμενα εξαετία σε ετήσια βάση κατά 6,5 δισ. ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία αυξήθηκαν κατά πάνω από 16 δισ. ευρώ.

Τα πρόσθετα τέλη εκτινάχθηκαν κατά 49%, φτάνοντας το 42% των συνολικών οφειλών προς τα Ταμεία. Η μέση οφειλή ανά οφειλέτη αυξήθηκε από 17.900 ευρώ το 2019 σε 24.806 ευρώ το 2025. Οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν μόνο κατά 12,8%, πολύ λιγότερο από την αύξηση των οφειλών κατά 31%.