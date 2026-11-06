Ποια είναι τα κρυφά κόστη του Μαραθωνίου: Τι πληρώνεις για παπούτσια και εξοπλισμό - iefimerida.gr

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, είναι, εκτός από ένα ισχυρό τουριστικό προϊόν για την Αθήνα, και μια εμπειρία με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Αναμφίβολα, η οικονομική διάσταση του, μόνο αμελητέα δεν είναι. Ποια είναι τα κρυφά κόστη του Μαραθωνίου, και τι πρέπει να πληρώσει τελικά κάποιος που θα τρέξει τα 42 χιλιόμετρα; Οι απαντήσεις δίνονται στις παρακάτω γραμμές, με ταπαπούτσια να αποτελούν τη μεγάλη αγορά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Αρχικά, πολλά εξαρτώνται από το εάν ο δρομέας διαθέτει τον δικό του απαραίτητο εξοπλισμό, όπως τα παπούτσια, τα αθλητικά ρούχα, (δηλαδή σορτς και κάλτσες), ή εάν είναι κάτοικος Αθηνών. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το μόνο που έχει να πληρώσει (ο δρομέας) είναι η εγγραφή και κάποια αναλώσιμα.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν, εάν ο δρομέας δεν ζει στην Αθήνα και χρειάζεται να έρθει στην πρωτεύουσα για να τρέξει στον Μαραθώνιο, με τερματισμό το Καλλιμάρμαρο. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού το ποσό μπορεί να ξεπεράσει και τα 800 ευρώ, δεδομένου ότι θα χρειαστεί εισιτήρια αλλά και διαμονή σε ξενοδοχείο.



Από 75 έως 165 ευρώ

Πόσο κόστισε η συμμετοχή στον Μαραθώνιο και η διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων; Φέτος ξεκίνησε από 75 ευρώ, για το ενισχυμένο πακέτο ατομικής συμμετοχής, ενώ το πλήρες πακέτο, κόστισε 165 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το ατομικό πακέτο που κόστισε 75 ευρώ; Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αριθμός με ηλεκτρονική χρονομέτρηση, τεχνικό μπλουζάκι, μεταφορά από το κέντρο της Αθήνας στην εκκίνηση στον Μαραθώνα, τροφοδοσία, ιατρική υποστήριξη και μετάλλιο για όσους τερματίσουν. Όσον αφορά το πλήρες πακέτο προσθέτει, μεταξύ άλλων, σακίδιο, κάρτα μετακινήσεων ΟΑΣΑ, πετσέτα και καπέλο.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές για παπούτσια, σορτς, κάλτσες και μπλούζα

Tα παπούτσια πάντως, είναι η μεγάλη αγορά για τη συμμετοχή στο Μαραθώνιο, με ένα ποσό να κυμαίνεται από 100 έως 160 ευρώ, αν και υπάρχουν πιο ακριβές επιλογές, που μπορούν να φτάσουν έως τα 240 ευρώ. Από κει και πέρα, στην ένδυση, οι τιμές ξεκινούν αρκετά χαμηλότερα και ένα ποσό 30–70 ευρώ καλύπτει βασικές αγορές, ανάλογα με τις ανάγκες και την προσθήκη ειδών όπως αθλητικό σουτιέν.

Με ακόμη 15–30 ευρώ ως αποθεματικό για προσωπικά αναλώσιμα, όπως τζελ και προϊόντα κατά των τριβών, ο υπολογισμός φτάνει περίπου στα 220–335 ευρώ, μαζί με την εγγραφή των 75 ευρώ. Αυτό αφορά κάποιον που αγοράζει τώρα παπούτσια και βασικό εξοπλισμό. Όποιος τα διαθέτει ήδη, γλιτώνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης.﻿

Τι ισχύει με ξενοδοχείο, εισιτήρια - Πόσο ανεβαίνει το κόστος από την περιφέρεια

Πόσο ανεβαίνει το κόστος με ξενοδοχείο, εισιτήρια και διατροφή; Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο μπορεί να κοστίσουν ενδεικτικά 160-300 ευρώ, ενώ στα μεταφορικά, το εισιτήριο π.χ. με ΚΤΕΛ από Θεσσαλονίκη–Αθήνα με επιστροφή, κοστίζει 80 ευρώ. Για όσους επιλέξουν αυτοκίνητο, προστίθενται καύσιμα, διόδια και στάθμευση.

Αν βάλουμε επιπλέον και ένα ποσό 50–80 ευρώ για φαγητό και τοπικές μετακινήσεις, τότε ένας δρομέας από τη Θεσσαλονίκη, με νέο εξοπλισμό και δύο διανυκτερεύσεις μόνος του, φτάνει συνολικά περίπου στα 510–795 ευρώ. Με πλήρες πακέτο συμμετοχής προστίθενται 90 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε τέλος, ότι η διεθνής απήχηση του Μαραθωνίου της Αθήνας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Το 2025, οι ξένοι δρομείς που δήλωσαν συμμετοχή στον Μαραθώνιο έφτασαν τους 10.574, αριθμός-ρεκόρ, έναντι 9.081 το 2024. Συμμετοχές καταγράφηκαν από 126 χώρες και τις πέντε ηπείρους. Παράλληλα, σημαντική ήταν η παρουσία ξένων αθλητών και στις μικρότερες αποστάσεις των 5 και 10 χιλιομέτρων.