Ποια είναι τα 10 ακριβότερα ακίνητα προς πώληση στην Ελλάδα -Βίλες «κοσμήματα» σε σημεία μαγικά [εικόνες] - iefimerida.gr

Η αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα έχει περάσει οριστικά σε μια νέα φάση. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ένα τμήμα της κτηματαγοράς που απευθύνεται σε πολύ υψηλά εισοδήματα, αλλά για μια κατηγορία με διεθνή χαρακτηριστικά, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και ολοένα υψηλότερες αποτιμήσεις.



Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι δέκα ακριβότερες αγγελίες από το χαρτοφυλάκιο της Engel & Völkers αποτυπώνουν όχι μόνο τις αξίες των ίδιων των ακινήτων, αλλά και το πού βρίσκεται σήμερα η κορυφή της ελληνικής αγοράς πολυτελών κατοικιών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί κοστολογούνται τόσο ψηλά



Σε αυτή την κατηγορία της αγοράς, η τιμή δεν διαμορφώνεται μόνο από τα τετραγωνικά μέτρα. Συχνά καθορίζεται περισσότερο από τη σπανιότητα. Ένα μεγάλο παραθαλάσσιο κτήμα με απόλυτη ιδιωτικότητα, μια κατοικία δίπλα σε εμβληματικό μνημείο, μια βίλα σε περιοχή με περιορισμένη νέα δόμηση ή μια ιδιοκτησία που μπορεί να λειτουργήσει ως σύνθετο οικογενειακό καταφύγιο ή ultra-luxury hospitality asset, αποτιμάται με άλλους όρους. Η θέα, η πρόσοψη στη θάλασσα, η έκταση του οικοπέδου, η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων υποδομών, η ποιότητα κατασκευής, το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, το πόσο «αντικαταστάσιμο» ή μη είναι ένα ακίνητο, αποτελούν τους πραγματικούς μοχλούς αποτίμησης.



Σπέτσες: Το ακριβότερο ακίνητο της λίστας στα 22 εκατ. ευρώ



Στην κορυφή βρίσκεται μια ιδιωτική παραθαλάσσια έπαυλη στο νησί των Σπετσών, με ζητούμενη τιμή 22 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιοκτησία που από μόνη της εξηγεί γιατί η αγορά πολυτελούς κατοικίας κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σε απόσταση μόλις επτά χιλιομέτρων από το ζωντανό κέντρο των Σπετσών, το κτήμα εκτείνεται σε 35.000 τ.μ. και θεωρείται από τις πιο ξεχωριστές ιδιοκτησίες του νησιού, καθώς συνδυάζει απόλυτη ιδιωτικότητα, πανοραμική θέα στη θάλασσα και άμεση πρόσβαση σε δύο εξαιρετικά απομονωμένους κολπίσκους, στους οποίους η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά από το ίδιο το ακίνητο.



Στον πυρήνα του κτήματος δεσπόζει η κύρια κατοικία των 440 τ.μ., κατασκευασμένη με πέτρινους τοίχους πάχους 80 εκατοστών, η οποία εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Στο εσωτερικό διαθέτει τρεις ευρύχωρες σουίτες με υπνοδωμάτιο, καθεμία με δικό της μπάνιο και ιδιωτικό χώρο εργασίας, ενώ περιλαμβάνει και ένα πλήρως ανεξάρτητο διαμέρισμα φιλοξενίας με δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και μπάνιο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από την κύρια κατοικία, το κτήμα διαθέτει ακόμη τρία επιπλέον υπνοδωμάτια, ιδανικά για επισκέπτες ή προσωπικό, ενώ δίπλα στην πισίνα υπάρχει επιπλέον κτίσμα 400 τ.μ. σε ημιτελή κατάσταση, που προσφέρει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί είτε ως ιδιωτικό κέντρο ευεξίας είτε ως συγκρότημα πολυτελών σουιτών είτε ως χώρος αναψυχής. Στους εξωτερικούς χώρους, 6.000 τ.μ. περιποιημένων κήπων περιβάλλουν την ιδιωτική πισίνα, ενώ περισσότερες από 700 ώριμες ελιές συνθέτουν ένα σπάνιο μεσογειακό σκηνικό. Η ίδια η κλίμακα του ακινήτου αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσθήκης ελικοδρομίου και ιδιωτικού χώρου πρόσδεσης σκαφών.



Κέρκυρα, Νησάκι: Υπερπολυτελής παραθαλάσσια βίλα στα 20 εκατ. ευρώ



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται μια υπερπολυτελής παραθαλάσσια βίλα με πανοραμική θέα στο Νησάκι της Κέρκυρας, με τιμή 20.000.000 ευρώ. Η Κέρκυρα παραμένει ένας από τους πιο ώριμους και ισχυρούς luxury προορισμούς της ελληνικής αγοράς, με σταθερό ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές και πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα σε πραγματικά εμβληματικές παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες. Η συγκεκριμένη κατοικία διαθέτει 12 δωμάτια, 6 υπνοδωμάτια και 9 μπάνια, ενώ η συνολική επιφάνειά της αγγίζει τα 1.000 τ.μ. Το εμβαδόν της κατοικίας ανέρχεται περίπου στα 770 τ.μ., το οικόπεδο στα 8.012 τ.μ. και η επιφάνεια της ταράτσας στα 500 τ.μ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία αυτής της βίλας συνδέεται με τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, με τη θέση της σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία του νησιού, όπου η πανοραμική θέα και η εγγύτητα στη θάλασσα λειτουργούν ως premium χαρακτηριστικά. Δεύτερον, με το μέγεθός της, καθώς οι κατοικίες αυτού του βεληνεκούς είναι σαφώς λιγότερες στην τοπική αγορά. Και τρίτον, με τον συνδυασμό κύριων χώρων, εκτεταμένης ταράτσας και μεγάλου οικοπέδου, που προσδίδουν στο ακίνητο χαρακτήρα ιδιωτικού resort.



Βουλιαγμένη: Νεόδμητη κατοικία κοντά στον Αστέρα στα 18 εκατ. ευρώ



Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, λίγα μόλις βήματα από τη θάλασσα και κοντά στον Αστέρα Βουλιαγμένης, διατίθεται προς 18.000.000 ευρώ μία νεόδμητη κατοικία που συνοψίζει όσα ζητά σήμερα η διεθνής αγορά από ένα σύγχρονο premium σπίτι. Η Βουλιαγμένη έχει εδραιωθεί ως μία από τις ακριβότερες και πιο περιζήτητες περιοχές της χώρας, καθώς συγκεντρώνει σπάνιο συνδυασμό παραλιακού μετώπου, φυσικού τοπίου, χαμηλής προσφοράς και άμεσης σύνδεσης με το κέντρο της Αθήνας και το αεροδρόμιο. Παράλληλα, η ευρύτερη ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και τα μεγάλα projects της περιοχής στηρίζουν ακόμη περισσότερο τις αξίες.

Η κατοικία αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, έχει επιφάνεια 830 τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο 759 τ.μ. Διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 7 μπάνια, δύο σαλόνια, τραπεζαρία, σύγχρονη κουζίνα, χώρο γραφείου και laundry room με λινοθήκη. Ο υπαίθριος χώρος εκτείνεται σε 400 τ.μ. και περιλαμβάνει διαμορφωμένο κήπο, καθιστικά, αίθριο και ιδιωτική πισίνα, ενώ οι βεράντες προσφέρουν θέα στον κόλπο της Βουλιαγμένης.



Η τιμή των 18 εκατ. ευρώ δεν προκύπτει μόνο από το μέγεθος της κατοικίας, αλλά κυρίως από το σημείο, τη νεόδμητη κατασκευή και το πλήρες τεχνολογικό πακέτο. Πρόκειται για ακίνητο που απευθύνεται σε αγοραστές οι οποίοι αναζητούν όχι απλώς πολυτέλεια, αλλά μια κατοικία «έτοιμη προς χρήση», με όλα τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς high-end real estate.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόρτο Χέλι: Μεσογειακή έπαυλη δύο βιλών στα 17 εκατ. ευρώ



Στα 17.000.000 ευρώ τιμολογείται μια μεσογειακή έπαυλη στο Πόρτο Χέλι της Αργολίδας, περιοχή που εδώ και χρόνια θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας. Η εγγύτητα με την Αθήνα, η σύνδεση με τις Σπέτσες, η παρουσία μαρινών, resorts και υψηλών εισοδημάτων έχουν μετατρέψει το Πόρτο Χέλι σε προορισμό με σαφή προσανατολισμό στις μεγάλες παραθεριστικές κατοικίες.



Το συγκεκριμένο κτήμα εκτείνεται συνολικά σε 1.594 τ.μ. και αναπτύσσεται σε οικόπεδο 7.260 τ.μ. Διαθέτει 13 υπνοδωμάτια και 15 μπάνια. Όπως αναφέρεται στην αγγελία, πρόκειται για δύο αριστοτεχνικά σχεδιασμένες βίλες. Η κύρια βίλα έχει συνολική έκταση 1.234 τ.μ. και διαθέτει 8 πολυτελή υπνοδωμάτια και 8 μπάνια. Η δεύτερη βίλα, επιφάνειας 360 τ.μ., προσφέρει 5 υπνοδωμάτια και 5 μπάνια. Το σύνολο διαμορφώνει ένα ακίνητο μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμένο ώστε να ισορροπεί τη μεγαλοπρέπεια με την οικεία άνεση, καλύπτοντας τόσο οικογενειακή χρήση όσο και φιλοξενία σε πολύ υψηλό επίπεδο.



Κασσιόπη Κέρκυρας: Κτήμα με τρεις βίλες στα 16 εκατ. ευρώ



Ακολουθεί ένα πολυτελές κτήμα με τρεις βίλες με θέα στη θάλασσα και πισίνα στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, με ζητούμενη τιμή 16.000.000 ευρώ. Η βόρεια Κέρκυρα και ειδικά η περιοχή της Κασσιόπης θεωρούνται από τα ακριβότερα σημεία του νησιού, χάρη στο φυσικό ανάγλυφο, τη χαμηλή δόμηση, τη θέα και την αίσθηση αποκλειστικότητας που προσφέρουν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκρότημα έχει συνολική επιφάνεια 860 τ.μ., αναπτύσσεται σε οικόπεδο 6.544 τ.μ. και περιλαμβάνει 25 δωμάτια, 15 υπνοδωμάτια και 19 μπάνια. Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για σύμπλεγμα 3 ιδιωτικών βιλών, κατασκευασμένο το 2004 και σχολαστικά εκσυγχρονισμένο το 2024. Η κατοικία προσφέρει 15 πολυτελή υπνοδωμάτια, καθένα με το δικό του κύριο μπάνιο, και συνολικά 19 μπάνια, ενώ η θέα προς τον ωκεανό, τα βουνά και το πράσινο τοπίο λειτουργεί ως βασικό premium στοιχείο.



Κέρκυρα: Πολυτελείς βίλες μπροστά στη θάλασσα στα 13,5 εκατ. ευρώ



Στα 13.500.000 ευρώ διατίθενται πολυτελείς βίλες μπροστά στη θάλασσα στην Κέρκυρα. Το γεγονός ότι και αυτό το ακίνητο βρίσκεται στο νησί επιβεβαιώνει την ένταση της ζήτησης που καταγράφεται στην τοπική premium αγορά. Η Κέρκυρα συνδυάζει διεθνή αναγνωρισιμότητα, εύκολη πρόσβαση, έντονη τουριστική ζήτηση και χαμηλή προσφορά σε πραγματικά πρώτης γραμμής ακίνητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ακίνητο διαθέτει 12 δωμάτια, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, συνολική επιφάνεια 604 τ.μ., οικόπεδο 5.400 τ.μ. και ταράτσα 990 τ.μ. Η περιγραφή κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή έξυπνη κατοικία 7 υπνοδωματίων και 10 μπάνιων, χτισμένη το 2014 και εκσυγχρονισμένη το 2019. Η θέα προς την πόλη της Κέρκυρας, τον ωκεανό, τα βουνά και την καταπράσινη βλάστηση συνθέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ακίνητο τοποθετείται στην premium κατηγορία.



Κηφισιά: Ιστορικό αρχοντικό στο Στροφύλι στα 12 εκατ. ευρώ



Η πρώτη ισχυρή είσοδος των Βορείων Προαστίων στη λίστα γίνεται με ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό 1.070 τ.μ. στο Στροφύλι της Κηφισιάς, με τιμή 12.000.000 ευρώ. Η Κηφισιά αποτελεί διαχρονικά μία από τις ακριβότερες και πιο σταθερές αγορές της Αττικής, με έντονο πράσινο, μεγάλα οικόπεδα, χαμηλή δόμηση και ισχυρό προφίλ μόνιμης κατοικίας για υψηλά εισοδήματα.



Το ακίνητο διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια, συνολική επιφάνεια 1.070 τ.μ. και οικόπεδο 3.800 τ.μ. Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για αρχοντικό του 1915, με υπέροχο κήπο 3.000 τ.μ. και πισίνα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Στροφυλίου, μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Κηφισιάς και έχει σχεδιαστεί από Βέλγο αρχιτέκτονα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλοθέη: Εντυπωσιακή βίλα με εσωτερική πισίνα στα 10,5 εκατ. ευρώ



Στα 10.500.000 ευρώ συναντάται μια εντυπωσιακή βίλα με εσωτερική πισίνα στη Φιλοθέη, περιοχή που, μαζί με το Ψυχικό και τμήματα της Κηφισιάς, παραμένει μία από τις πιο «κλειστές» και ακριβές αγορές της πρωτεύουσας. Η Φιλοθέη ξεχωρίζει για τη χαμηλή δόμηση, τις μεγάλες μονοκατοικίες, την αυστηρή πολεοδομική φυσιογνωμία και την περιορισμένη προσφορά μεγάλων οικοπέδων.



Η συγκεκριμένη αρχοντική μονοκατοικία διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, συνολική επιφάνεια 1.993 τ.μ., κύριους χώρους 1.648 τ.μ. και οικόπεδο 2.201 τ.μ. Η αγγελία σημειώνει ότι σε αυτό το σπάνιο οικόπεδο των 2.201 τ.μ. το ακίνητο αναπτύσσει συνολική επιφάνεια 1.933 τ.μ., εκ των οποίων τα 1.648 τ.μ. αποτελούν κύριους χώρους κατοίκησης και τα 284 τ.μ. βοηθητικούς χώρους.



Κέντρο Αθήνας: Νεοκλασικό δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης στα 9,8 εκατ. ευρώ



Στην ένατη θέση βρίσκεται ένα ακίνητο που δεν είναι απλώς ακριβό, αλλά απολύτως μοναδικό ως προς τη θέση του. Πρόκειται για ένα «αριστούργημα» στο Μουσείο της Ακρόπολης, με ζητούμενη τιμή 9.800.000 ευρώ. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, και ειδικά η ζώνη γύρω από την Ακρόπολη, αποτελεί μια αγορά όπου η αξία καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τη σπανιότητα της τοποθεσίας. Ακίνητα με απρόσκοπτη θέα ή άμεση γειτνίαση με τον Ιερό Βράχο είναι πρακτικά ελάχιστα και γι’ αυτό λειτουργούν ως ξεχωριστή κατηγορία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο νεοκλασικό σπίτι αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, διαθέτει 7 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια, συνολική επιφάνεια 465 τ.μ., οικόπεδο 193 τ.μ. και ταράτσα 108 τ.μ. Η περιγραφή υπογραμμίζει ότι βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στους κήπους του Μουσείου της Ακρόπολης και προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη που βρίσκεται λίγα βήματα πιο πέρα. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε το 2021 και, σύμφωνα με την αγγελία, ανέδειξε με σεβασμό τα διαχρονικά και νεοκλασικά στοιχεία του ακινήτου, όπως το μωσαϊκό, τις ξύλινες σκάλες, τα ξύλινα παράθυρα και τα ψηλά ταβάνια. Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί σε τρία διαφορετικά διαμερίσματα, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ιδιωτικότητα.



Αντίπαρος: Υπόσκαφη κατοικία με πισίνα υπερχείλισης στα 8,5 εκατ. ευρώ



Τη δεκάδα συμπληρώνει μια εμβληματική υπόσκαφη κατοικία με εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης σχήματος V στην Αντίπαρο, με τιμή 8.500.000 ευρώ. Η Αντίπαρος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο ανερχόμενες αγορές πολυτελών κατοικιών στις Κυκλάδες, προσελκύοντας κοινό που αναζητά υψηλή ποιότητα, ησυχία, ιδιωτικότητα και πιο διακριτική κοσμοπολίτικη ταυτότητα σε σχέση με άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Γενικότερα, στις Κυκλάδες η ζήτηση για παραθαλάσσιες ή με θέα κατοικίες παραμένει έντονη, ενώ στο premium κομμάτι οι τιμές των seafront κατοικιών μπορούν να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγγελία αναφέρει 8 δωμάτια, 8 υπνοδωμάτια, 8 μπάνια, συνολική επιφάνεια 600 τ.μ. και οικόπεδο 13.658 τ.μ. Πρόκειται για υπό κατασκευή υπόσκαφη βίλα σε προνομιακή τοποθεσία, που προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό σύγχρονης αρχιτεκτονικής, απόλυτης ιδιωτικότητας και εκτεταμένων υπαίθριων χώρων διαβίωσης υψηλής αισθητικής. Το ακίνητο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σκυροδέτησης, γεγονός που σημαίνει ότι ο αγοραστής αποκτά μια πολυτελή κατοικία κοντά στην ολοκλήρωση, διατηρώντας ταυτόχρονα περιθώριο παρεμβάσεων ή τελικών επιλογών.



Πώς διαβάζεται η «χρυσή δεκάδα»



Αν δει κανείς συνολικά αυτές τις δέκα αγγελίες, θα διαπιστώσει ότι η αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα έχει πλέον ξεκάθαρα γεωγραφικά κέντρα βάρους. Η Κέρκυρα έχει τριπλή παρουσία, οι Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι κρατούν τη δυναμική του Αργοσαρωνικού και της ανατολικής Πελοποννήσου, η Βουλιαγμένη εκφράζει τη νέα εποχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τα Βόρεια Προάστια παραμένουν σταθερό καταφύγιο για high-end μόνιμη κατοικία, ενώ η Αντίπαρος και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας δείχνουν ότι η υπεραξία χτίζεται είτε πάνω στην ιδιωτικότητα είτε πάνω στην απόλυτη μοναδικότητα της θέσης.