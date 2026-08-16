Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, με τις πληρωμές να ξεκινούν την Τετάρτη 26/8.

Οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

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Συγκεκριμένα, τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Όπως συμβαίνει με τις πληρωμές των συντάξεων, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, την Τρίτη 25 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 27 Αυγούστου η πίστωση των συντάξεων που καταβάλλονται στις 28 Αυγούστου.

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Η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων εξαρτάται από την τράπεζα.