Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 14 Αυγούστου -Τα επιδόματα αναλυτικά - iefimerida.gr

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.