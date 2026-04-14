Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή -Επιδόματα ανεργίας και παροχές - iefimerida.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή -Επιδόματα ανεργίας και παροχές

θεσσαλονικη διαβαση
Θεσσαλονικη / Konstantinos Tsakalidis / SOOC
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους από σήμερα έως 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας από τον e-ΕΦΚΑ στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πληρωμές ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

