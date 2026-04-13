ΥΠΕΝ: Πλαφόν η 5ετία για την επέκταση των λειτουργικών συμβάσεων φωτοβολταϊκών -Παράμετρος για το bonus ο χρόνος κατασκευής των έργων - iefimerida.gr

Την 5ετία θέτει ως μέγιστο όριο το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στο σχέδιο που εξετάζει για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας φωτοβολταϊκών με ταρίφα, μέσω της επέκτασης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

Το υπουργείο προορίζει το συγκεκριμένο μέτρο αποκλειστικά για έργα με ΣΕΔΠ (Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης).

Ωστόσο, το χρονικό bonus δεν θα είναι ίδιο για όλα τα πάρκα, καθώς το ΥΠΕΝ εκτιμά πως ο κίνδυνος οικονομικής βιωσιμότητας ποικίλλει, με βασικό κριτήριο το κόστος κατασκευής των έργων – το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από το πότε αυτά αυτά υλοποιήθηκαν. Υπό αυτή τη λογική, εκτιμά πως τα πάρκα με μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκείνα που αναπτύχθηκαν την περίοδο 2022-2023, καθώς τότε ο απαραίτητος εξοπλισμός είχε το υψηλότερο κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα αυτής της περιόδου θα λάβουν και το μεγαλύτερο bonus, δηλαδή 5 χρόνια. Αμέσως μικρότερη θα είναι η στήριξη των πάρκων που αναπτύχθηκαν από το 2024 και εφεξής, όταν οι τιμές του εξοπλισμού είχαν αποκλιμακωθεί σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη διετία.

Τα ηλιακά συστήματα που δημιουργήθηκαν με τους ευνοϊκούς όρους, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι εκείνα της περιόδου 2019-2020, καθώς τότε η τιμή του εξοπλισμού βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επομένως, θα πρέπει να αναμένεται πως οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας θα «δουν» τη μικρότερη χρονική επέκταση.

Σκοπός του ΥΠΕΝ, με την παραμετροποίηση, είναι να περιοριστεί στον μικρότερο απαιτούμενο βαθμό η επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ και κατά συνέπεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εξετάζει το υπουργείο, στη συνέντευξή του στο πρόσφατο Power & Gas Forum, ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε πως στις αποφάσεις θα ληφθεί υπόψη η συνολική οικονομική επίπτωση των μέτρων.

Όπως έχει γράψει το energypress, η χρονική επέκταση των συμβάσεων θα σήμαινε πως οι παραγωγοί θα είχαν τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν τις συμβάσεις τους με τις τράπεζες, για χρονική επέκταση των δανείων με τα οποία υλοποίησαν τις επενδύσεις τους. Επομένως, θα μειώνονταν τα ποσά που καταβάλλουν σε δόσεις για την εξόφληση των δανείων, με αποτέλεσμα να αποσοβηθεί η όποια απειλή στην πορεία τα έσοδα των πάρκων (τα οποία περιορίζονται συνεχώς) να μην είναι αρκετά για την αποπληρωμή των δανείων.