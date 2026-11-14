 Pizza Fan: Η επανεκκίνηση και η μάχη για τις 2 εκατ. πίτσες τον μήνα
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Pizza Fan: Η επανεκκίνηση και η μάχη για τις 2 εκατ. πίτσες τον μήνα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Κατάστημα Pizza Fan
Κατάστημα Pizza Fan © Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη

Η Pizza Fan επαναλειτούργησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, μετά από 21 ημέρες αναστολής της δραστηριότητάς της, με 107 από τα 109 καταστήματα να ανοίγουν ξανά και περίπου 2.000 εργαζομένους να επιστρέφουν στις θέσεις τους.

Του Γιώργου Λαμπίρη

Οι πρώτες παραγγελίες δείχνουν ότι η αλυσίδα διατηρεί σημαντικό μέρος της πελατείας της. Το βασικό στοίχημα, ωστόσο, είναι να συνδυάσει ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές με την οικονομική βιωσιμότητα των καταστημάτων. Πριν από την αναστολή λειτουργίας, οι πωλήσεις της Pizza Fan υπολογίζονταν σε περίπου 2 εκατ. πίτσες μηνιαίως.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, μεγάλες αλυσίδες και συνοικιακές πιτσαρίες επιχείρησαν να προσελκύσουν τους πελάτες της. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν πόσοι θα επιστρέψουν στις προηγούμενες συνήθειές τους και πόσοι θα διατηρήσουν τις εναλλακτικές επιλογές που δοκίμασαν.

Μιλώντας στο powergame.gr, ο Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος, δικηγόρος περίπου 250 εργαζομένων της Pizza Fan και ορισμένων δικαιοδόχων της, αναφέρει ότι η ροή των παραγγελιών ομαλοποιείται, ενώ διαπιστώνει και διάθεση στήριξης από μερίδα των καταναλωτών. Εκτιμά, πάντως, ότι η αλυσίδα χρειάζεται αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής και των προσφορών της για να παραμείνει βιώσιμη.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η διατήρηση των προηγούμενων προσφορών, σε συνδυασμό με την πλήρη κάλυψη των φορολογικών και λειτουργικών υποχρεώσεων, περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας των καταστημάτων.

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