Πιτσιλής: Στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εμπλέκονται κι άλλοι -Ζημιά 203 εκατ. για το Δημόσιο - iefimerida.gr

Στο εκτεταμένο κύκλωμα μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σε συνέντευξή του έκανε λόγο για υπόθεση με οφειλές που υπερβαίνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αφορά πάνω από 2.000 εταιρείες.

Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, στις προηγούμενες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων, αλλά και στις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, υπογραμμίζοντας πως «η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική».

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«Η χθεσινή υπόθεση είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», σημείωσε μιλώντας του MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

«Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους, με έμφαση στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».

«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα εντοπιστούν», σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Πιτσιλής.

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«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική. Όσοι έχουν παραβεί τον όρκο τους θα πάνε και στο σπίτι τους και στη Δικαιοσύνη. Με αποδείξεις βεβαίως και με τη διαδικασία που πρέπει. […]. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ρίχνει σκιά πάνω στο έργο της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας», κατέληξε.

