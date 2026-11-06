Πιτσιλής στο Athens Tax Forum: «Έξυπνοι» έλεγχοι με AI και ψηφιακό GPS εμπορευμάτων - iefimerida.gr

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για στοχευμένους ελέγχους με χρήση αλγόριθμων, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, παρουσίασε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 22ο Athens Tax Forum του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ισορροπία μεταξύ αυστηρής ελεγκτικής αποτελεσματικότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, με αιχμή την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο.



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Αλγοριθμική προτεραιοποίηση ελέγχων

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να αποτελεί πειραματικό εργαλείο και εντάσσεται οργανωμένα στον ελεγκτικό σχεδιασμό.

Μέσω ενός κεντρικού συστήματος αξιολόγησης παραμέτρων κινδύνου φοροδιαφυγής (scoring), η Ανεξάρτητη Αρχή αξιοποιεί τα δεδομένα που αντλεί από το myDATA, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις.

Το μοντέλο αυτό εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι δεν θα ξεκινούν στη βάση τυχαίων δειγμάτων ή καταγγελιών -που συχνά κρύβουν σκοπιμότητες χωρίς τεκμήρια-, αλλά θα κατευθύνονται με ακρίβεια εκεί όπου εντοπίζονται πραγματικές αποκλίσεις και υψηλός κίνδυνος φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση θέτει τέλος στη διακριτική ευχέρεια επιλογής υποθέσεων από επιμέρους ελεγκτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια.



«Ψηφιακό GPS» στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πιτσιλής στη διακίνηση των αγαθών. Με την πλήρη ανάπτυξη του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και τη διασύνδεσή του με τα συστήματα της ΑΑΔΕ δημιουργείται ένα ψηφιακό πλαίσιο ιχνηλασιμότητας. Η παρακολούθηση της πορείας των φορτίων από την αποθήκη και τη μεταφόρτωση μέχρι το τελικό ράφι κλείνει τον δρόμο στο «μαύρο» εμπόριο και την υποτιμολόγηση, όπως τόνισε.

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Μαζί με την καθολική διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, η παρέμβαση αυτή θα διασφαλίζει ότι κανένα εμπόρευμα δεν θα κινείται χωρίς ψηφιακό ίχνος στην αγορά.



Ρεκόρ επιστροφών φόρου για την αγορά

Στον αντίποδα των ελέγχων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεσμεύτηκε για συνεχή στήριξη των συνεπών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο επίσημος στόχος για τις επιστροφές φόρου έχει ήδη υπερκαλυφθεί σημαντικά.

Μάλιστα, όπως προανήγγειλε, η φετινή χρονιά κινείται προς νέο ιστορικό ρεκόρ επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιτρέπει την ταχύτερη εκκαθάριση και πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, διοχετεύοντας άμεσα ρευστότητα στις επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

