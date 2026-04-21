Απίστευτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής: Ποιος απέκρυψε εισοδήματα 3,2 εκατ., κομμώτρια δεν δήλωσε μισό εκατ. -Πώς τους βρίσκουν - iefimerida.gr

Η χρήση “εργαλείων” Τεχνητής Νοημοσύνης μπαίνει, πλέον, στον πυρήνα των ελεγκτικών διαδικασιών από τους Ράμπο της ΑΑΔΕ.

Με βάση το γαλλικό μοντέλο, θα επιδιωχθεί, μάλιστα, το γνωστό ρητό “με έναν σμπάρο, δυο τρυγόνια” ήτοι να εντοπίζονται περιπτώσεις παραβατικότητας, όπου πέρα από το προφανές φορολογικό ενδιαφέρον, θα αποκαλύπτονται και πολεοδομικές παραβάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεγκτικός κλοιός για αδήλωτες πισίνες και άλλες αυθαιρεσίες

Το… σαφάρι για αδήλωτες πισίνες δεν είναι νέο για την ΑΑΔΕ. Ωστόσο, πλέον, επιστρατεύονται και αξιοποιούνται δορυφορικές λήψεις και αεροφωτογραφίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τα όσα είναι δηλωμένα στην εφορία και το Κτηματολόγιο, μπορούν να αποκαλύψουν, με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, εστίες φοροδιαφυγής και όχι μόνο.

Οι γαλλικές ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν πάει, ωστόσο, παραπέρα κι αυτό το μοντέλο μπορεί να υιοθετηθεί και από τις ελληνικές Αρχές. Οι γαλλικές Αρχές χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη εδώ και αρκετά χρόνια για να ελέγχουν για αδήλωτες πισίνες, ενώ παρόμοια τεχνολογία επεκτείνεται τώρα για την αναζήτηση άλλων πολεοδομικών επεκτάσεων.

Ενώ προηγουμένως τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούσαν να εντοπίσουν αδήλωτη εργασία, όπως για υπόστεγα και βεράντες , η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (DGFiP, φορολογικές Αρχές) στοχεύει πλέον συγκεκριμένα σε αυτές στις αναζητήσεις της, εκτιμώντας ότι θα βρει εκατοντάδες χιλιάδες αδήλωτα έργα. Πού στοχεύει; Στην ανάκτηση περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ από μη καταβληθέντες φόρους. Η DGFiP έχει προειδοποιήσει, μάλιστα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη Γαλλία να διασφαλίσουν ότι όλες οι επεκτάσεις ακινήτων έχουν δηλωθεί σωστά, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα παράλληλα με πρόσθετες πληρωμές φόρων.

Οι δύο κινήσεις της ΑΑΔΕ

Στα καθ’ ημάς, η ΑΑΔΕ ποντάρει σε δύο κινήσεις, που θα της επιτρέψουν να υιοθετήσει και να επεκτείνει το γαλλικό μοντέλο. Κατ' αρχάς, μέσα στο 2026, θα ολοκληρωθεί το σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων (DA). Επιπλέον, λίαν συντόμως, αναμένεται η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καραμπινάτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν… “φλέβες” φοροδιαφυγής, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων μηνών. Ενδεικτικά και μόνο:



Φυσικό πρόσωπο μέλος νομικών προσώπων, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2019 και 2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 3.229.100€

Φυσικό πρόσωπο, ασφαλιστής , στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 532.400€

Φυσικό πρόσωπο, κομμώτρια , στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, κατά τα έτη 2020 – 2023, προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200€

Φυσικό πρόσωπο, εργάτης , στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, κατά τα έτη 2020-2023, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 334.815€

Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 310.500€

Φυσικό πρόσωπο, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 307.160€.

Το βάρος αυτών των ελέγχων, σε υψηλής επικινδυνότητας στόχους, έπεσε στους “Ράμπο” των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κ.λπ., έρευνες με αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Από αυτές τις 1.006 έρευνες, το ποσοστό παραβατικότητας χτύπησε “κόκκινο”: 87,5%!!! Τι προέκυψε; Συνολικά διαφυγόντα έσοδα και πρόστιμα ύψους 433,8 εκατ. €, καθώς και 983,7 εκατ. € αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη…