Πιερρακάκης για συνάντηση με Λαγκάρντ: Μία ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική ευρωζώνη στο επίκεντρο των προσπαθειών μας - iefimerida.gr

Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.
