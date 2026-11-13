Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που χρειάζεται η Ευρώπη -Ευκαιρία για τις μικρότερες τράπεζες η ΤΝ

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος που θα περιλαμβάνει ισχυρούς πανευρωπαϊκούς ομίλους, περιφερειακές τράπεζες και μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους, ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, σε χαιρετισμό του που προβλήθηκε σε βίντεο κατά την ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Global Alliance for Banking on Values (GABV), στην Καρδίτσα χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για τις μικρές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αλλάξει τη σχέση μεταξύ μεγέθους, λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότητας.

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Η διεθνής συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συγκέντρωσε εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών οργανισμών από ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο τις προκλήσεις της υπεύθυνης και βιώσιμης τραπεζικής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Πιερρακάκης- τρεις κατηγορίες τραπεζών χρειάζεται η Ευρώπη

Αναλυτικότερα, στον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης επανέφερε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κατά μήκος των εθνικών συνόρων λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις και την οικονομική μεγέθυνση.

Περιγράφοντας το τραπεζικό σύστημα που χρειάζεται η Ευρώπη, διαχώρισε τρεις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η πρώτη αφορά μεγάλες πανευρωπαϊκές τράπεζες, με την απαραίτητη κλίμακα ώστε να χρηματοδοτούν τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να ανταγωνίζονται αμερικανικούς και κινεζικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η δεύτερη περιλαμβάνει ισχυρές υπερ-περιφερειακές τράπεζες, με παρουσία σε μία χώρα ή σε ομάδα γειτονικών χωρών, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Η τρίτη αφορά μικρότερες, εξειδικευμένες και τοπικές τράπεζες, που διαθέτουν γνώση συγκεκριμένων κλάδων ή περιοχών και μπορούν να διοχετεύουν τις τοπικές αποταμιεύσεις σε τοπικές επενδύσεις.

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Όπως επισήμανε, καθεμία από αυτές τις κατηγορίες επιτελεί διαφορετικό ρόλο, τον οποίο οι υπόλοιπες δεν μπορούν να αναλάβουν με τον ίδιο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες και όλα τα μεγέθη τραπεζών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της κοινής ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, επισημαίνοντας ότι ο καταθέτης στην Καρδίτσα πρέπει να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο καταθέτης στη Φρανκφούρτη.

Ξεχωριστή θέση στον χαιρετισμό του είχε η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες που δημιουργεί για τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι, αντί να αποτελεί απειλή, η AI συνιστά τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουν αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες οι μικρές τράπεζες, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από αυτές.

Όπως εξήγησε, το λειτουργικό κόστος αποτελούσε διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες των μικρότερων τραπεζών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, κατά την εκτίμησή του, να επιτρέψει σε μια μικρή τράπεζα να λειτουργεί με αποδοτικότητα αντίστοιχη ενός οργανισμού εκατοντάδες φορές μεγαλύτερου: με λιγότερο προσωπικό στις υποστηρικτικές λειτουργίες, περισσότερο στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Έθεσε ως απαραίτητες προϋποθέσεις τη συνεργασία, τη δημιουργία κοινών υποδομών και τον διαμοιρασμό πόρων.

Η αναφορά στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να περάσει μέσα από την ελληνική οικονομική κρίση χωρίς κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση και χωρίς να ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής», παραμένοντας, όπως σημείωσε, κερδοφόρα κάθε χρόνο.

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Απέδωσε την ανθεκτικότητα αυτή στη γνώση των δανειοληπτών, στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στη διατήρηση στενών σχέσεων με την τοπική κοινωνία.

Ο ΥΠΟΙΚ Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της τράπεζας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ συνεχάρη τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Πάνο Τουρναβίτη, για την εκλογή του στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών (FEBEA). Στον χαιρετισμό του συνέδεσε ακόμη την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα με τη σημασία των υγιών τραπεζικών ισολογισμών και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Μπούκης: Από τον πιστωτικό συνεταιρισμό στην πανελλαδική άδεια

Στην ιστορική διαδρομή, στην ανθεκτικότητα και στις νέες προοπτικές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Μπούκης, κατά την ομιλία του στην έναρξη της συνάντησης. Όπως υπενθύμισε, η αφετηρία της τράπεζας τοποθετείται στο 1994, όταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων δημιούργησε τον πρώτο πιστωτικό συνεταιρισμό στην περιοχή, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης η τράπεζα συνέχισε να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία, τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις της αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ οι χορηγήσεις δανείων σχεδόν διπλασιάστηκαν. Επισήμανε ότι η τράπεζα δεν χρειάστηκε ποτέ κρατική ανακεφαλαιοποίηση ούτε προσέφυγε σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεθνή της παρουσία, σημειώνοντας ότι το 2015 εντάχθηκε στη FEBEA, ενώ από το 2016 συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυήσεις. Η συμμετοχή στη GABV ξεκίνησε το 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει 19.000 μέλη, 60.000 πελάτες, 100 εργαζομένους και επτά καταστήματα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, ενώ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εξυπηρετεί πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 24%, επίπεδο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα και ένα από τα υψηλότερα στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Ως σημαντικό ορόσημο χαρακτήρισε την πρόσφατη απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η οποία δημιουργεί δυνατότητες επέκτασης πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της τράπεζας για τη στήριξη αγροτών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά προϋποθέτει ισχυρές περιφέρειες, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας.

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Η διοργάνωση της 12ης και 13ης Νοεμβρίου ήταν η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος (European Chapter) της Global Alliance for Banking on Values (GABV), ενός διεθνούς δικτύου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν την υπεύθυνη, ηθική και βιώσιμη τραπεζική. Η GABV ιδρύθηκε το 2009 από δέκα τράπεζες και αριθμεί 74 μέλη από 46 χώρες, με συνολικό ενεργητικό άνω των 290 δισ. δολαρίων και περίπου 50 εκατομμύρια πελάτες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη συνάντηση συμμετείχαν 15 διευθύνοντες σύμβουλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μαζί με άλλα ανώτατα στελέχη και εκπροσώπους της GABV. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση νέων μελών και συζητήσεις για τη διαχείριση πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με συγκεκριμένες ομάδες πελατών, τις εξελίξεις γύρω από τα stablecoins και το ψηφιακό ευρώ, την κυβερνοασφάλεια, καθώς και την ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Στην πρώτη ημέρα προβλέπονταν εισηγήσεις και συζητήσεις, ενώ η δεύτερη ήταν αφιερωμένη σε κλειστές συναντήσεις εκπροσώπων και μελών της συμμαχίας. Η επιλογή της Καρδίτσας για τη φιλοξενία της ευρωπαϊκής συνάντησης ανέδειξε τη συμμετοχή μιας ελληνικής περιφερειακής συνεταιριστικής τράπεζας στον διεθνή διάλογο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, τη βιωσιμότητα και τον ρόλο των τοπικών τραπεζών.

Στην ομιλία του ο Γιώργος Μπούκης υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία μεταξύ των τραπεζών που συμμερίζονται αυτές τις αρχές, ισχυρότερες συμμαχίες και κοινές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας ότι η τραπεζική που στηρίζεται στις αξίες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ουσιαστικό πρότυπο για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ