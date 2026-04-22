Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει -Από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και τη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης - iefimerida.gr

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας το πακέτο των 8 μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο υπουργός, από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από το πρωτογενές πλεόνασμα, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία. Και τόνισε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, δεν προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Προέρχεται από τη βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Διευκρίνισε ότι μόνο το 10% προέρχεται από τους έμμεσους φόρους, το υπόλοιπο είναι από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επιλέχθηκε ένας ισορροπημένος τρόπος για την επιστροφή του πλεονάσματος. Σε μόνιμη βάση για όλους όσοι έχουν ανάγκη και εφάπαξ εκεί που είναι συγκυριακές οι επιπτώσεις. Ενώ, για τις ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δική μας ευθύνη να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χώρο διευκόλυνσης».

«Η οικονομία τα πηγαίνει καλά»

Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε ότι «η οικονομία όχι απλώς αντέχει, τα πηγαίνει καλά. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι το στίγμα μας και σε αυτό το στίγμα θα επιμείνουμε».

Εξειδικεύοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ανέφερε ότι προβλέπεται αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% φέτος από 2,4%, ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 2% από 1,7%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού φέτος στο 3,2% από 2,2%, και το 2027 στο 2,4% από 2,2% (με τιμή πετρελαίου στα 89 δολάρια, όπως εκτιμά και η Κομισιόν). Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,2% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027, χωρίς να υπάρξουν νέα μέτρα. Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027 από 261,3 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 από 136,8% του ΑΕΠ εφέτος. Ενώ, το επόμενο έτος το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ θα αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ.