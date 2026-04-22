Κ. Πιερρακάκης: «Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους» - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τα νέα μέτρα στήριξης και απάντησε για το υπερπλεόνασμα, την φορολόγηση και την ακρίβεια.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αναφέρθηκε στα νέα οικονομικά μέτρα, τονίζοντας ότι «είναι στοχευμένα και διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας».

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αφορούν ενοικιαστές, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στη ρύθμιση οφειλών:

«Πήραμε μέτρα που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας. Με τις ρυθμίσεις οφειλών θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να σταθούν ξανά στα πόδια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπερπλεόνασμα και πηγές εσόδων

Απαντώντας στην κριτική για υπερφορολόγηση, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα. «Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους», τόνισε, εξηγώντας ότι το υπόλοιπο προέρχεται από περιορισμό δαπανών, βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και ανάπτυξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε σταδιακή μείωση φόρων και εισφορών, σημειώνοντας ότι από το 2019 έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι.

Πληθωρισμός και στήριξη εισοδήματος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια παραμένει σημαντικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας πως «ο εισαγόμενος πληθωρισμός πρέπει να καμφθεί» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ποτέ δεν θα πούμε ότι όλα είναι τέλεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όπως είπε, τα μέτρα ύψους 800 εκατ. ευρώ αποτελούν «ανάσα» για τους πολίτες και επιστρέφουν στην κοινωνία μέρος της υπεραπόδοσης της οικονομίας.

Στρατηγική και παρεμβάσεις

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική στρατηγική συνδυάζει μόνιμες μειώσεις φόρων με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιόδους κρίσεων, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η λέξη-κλειδί για την ελληνική οικονομία είναι η ανθεκτικότητα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει εντός δημοσιονομικών στόχων και συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας.