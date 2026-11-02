Πιερρακάκης: Επενδυτικός χάρτης με 30 ευκαιρίες και στόχο την προσέλκυση έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας - iefimerida.gr

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την ανάκαμψη στην παραγωγική επέκταση, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σχέδιο με επίκεντρο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας,

Κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του 9ου Athens Investment Forum, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την πρωτοβουλία InvestAhead, περιγράφοντάς την ως «έναν επενδυτικό χάρτη για τα επόμενα δέκα χρόνια», ο οποίος θα εντοπίζει περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

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Επενδυτικός χάρτης 20 δισ. ευρώ

Ο κ. Πιερρακάκης έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τις επενδυτικές αποφάσεις την εμπιστοσύνη. «Όποιος επενδύει γνωρίζει ότι η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι μία και λέγεται εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στη δυνατότητα μιας χώρας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της», είπε. «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις, τώρα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει και τις ευκαιρίες», σημείωσε ο υπουργός.

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε το InvestAhead, το οποίο ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε ως «έναν επενδυτικό χάρτη για τα επόμενα δέκα χρόνια». Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι να εντοπίσει περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, από την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση έως την ενέργεια, τις υποδομές, τις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, τη γαλάζια οικονομία, τις μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά και τα ναυπηγεία σκαφών πολυτελείας.

«Η δυνητική επίδραση αυτών των ευκαιριών, υπολογίζουμε, ότι μπορεί να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ νέων επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης. Εξήγησε ότι με το InvestAhead η χώρα «δεν περιορίζεται στο να παρουσιάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας», αλλά «δημιουργεί έναν επενδυτικό οδηγό χάρτη για την επόμενη δεκαετία».

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Φιλοδοξία και στόχος της χώρας, πρόσθεσε, είναι «να περάσουμε από την οικονομία της ανάκαμψης στην οικονομία της παραγωγικής επέκτασης».

Γιατί να επενδύσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα

Στο ερώτημα «γιατί να επενδύσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα;» ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η απάντηση βρίσκεται «σε όλα όσα άλλαξαν τα τελευταία επτά χρόνια και επιπροσθέτως σε όλα όσα έχουμε δρομολογήσει για να αλλάξουμε το επόμενο διάστημα». Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019 και σίγουρα δεν είναι και η Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: τη γεωοικονομική θέση της στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, τη θεσμική ασφάλεια που προκύπτει από τη συμμετοχή της στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, την τεχνογνωσία σε κλάδους όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι εξαγωγές, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό.

«Η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο πρόσβαση σε μια αγορά. Προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μετασχηματισμό μιας ολόκληρης οικονομίας», τόνισε.

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Στην ίδια λογική, υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία πρέπει «να ενταχθεί σε μια ευρύτερη μετάβαση που συντελείται», σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε αναδιάταξη εμπορικών δρόμων, ενεργειακής αβεβαιότητας και αναζήτησης ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα μπορεί, κατά τον κ. Πιερρακάκη, να λειτουργήσει ως «στρατηγική πύλη ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Εμπιστοσύνη και μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 ότι η ελληνική οικονομία δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, την οποία χαρακτήρισε «ουσιώδη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της συνολικής προόδου». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η δημοσιονομική αξιοπιστία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο δυναμική οικονομία».

Ο υπουργός περιέγραψε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ως «βαθιά οικονομική μεταρρύθμιση», αναφερόμενος στο GovGR, την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων μητρώων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, ανέφερε τη μείωση του εταιρικού φόρου από 28% σε 22%, τις μειώσεις στη φορολογία μερισμάτων και στις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα από 80% σε 50%.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 21%, ενώ για το 2026 η εκτίμηση ανέρχεται στο 17,7%. «Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της απόστασης», είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα οφείλει «να υπερβεί το 20% μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

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Ως προς τη χρηματοδότηση, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, αξιοποιώντας την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων με δημόσιους πόρους 1,5 δισ. ευρώ, με δυνατότητα κινητοποίησης συνολικής χρηματοδότησης 5 δισ. ευρώ.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Eurogroup

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Η ελληνική οικονομία θα μετασχηματιστεί όταν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις αποκτήσουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν, να συνεργαστούν, να καινοτομήσουν, να εξάγουν ακόμα παραπάνω», δήλωσε.

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι προωθεί τη βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με στόχο την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις. Ανέφερε ως στοιχεία της ευρωπαϊκής ατζέντας την ενίσχυση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, την τραπεζική ενοποίηση, τις επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, τον περιορισμό του κατακερματισμού και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. «Είναι όλα όσα συζητούμε και όλα όσα προωθούμε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup», είπε.

Το στοίχημα του 21ου αιώνα

Ο κ. Πιερρακάκης παρέπεμψε στο μεταπολεμικό ελληνικό οικονομικό θαύμα, όχι ως μοντέλο προς αντιγραφή, αλλά ως πηγή έμπνευσης. «Εάν το οικονομικό θαύμα του 20ού αιώνα ήταν το θαύμα της εκβιομηχάνισης, η μεγάλη ευκαιρία του 21ου αιώνα είναι ο μετασχηματισμός της Ελλάδας σε μία οικονομία υψηλής παραγωγικότητας, γνώσης και καινοτομίας», δήλωσε.

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«Οι χώρες αλλάζουν την οικονομική τους μοίρα όταν συνδυάζουν τη σταθερότητα με την επένδυση, τις καλές δημόσιες πολιτικές με την ιδιωτική πρωτοβουλία, τα εγχώρια πλεονεκτήματα με τη διεθνή τεχνογνωσία», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν ζητά επενδύσεις επειδή απλώς τις χρειάζεται. «Τις προσελκύει επειδή μπορεί να δημιουργήσει αξία από αυτές και για αυτές», είπε. Για τον ίδιο, «πάνω από όλα είναι η συνέπεια», καθώς οι επενδυτές δεν αναζητούν χώρες που υπόσχονται ότι δεν θα αντιμετωπίσουν ποτέ δυσκολίες, αλλά χώρες που διαθέτουν «τη θεσμική ικανότητα και την πολιτική βούληση να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες χωρίς να εγκαταλείπουν τη βασική τους στρατηγική».

«Η χώρα έχει αποδείξει ήδη ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει και τις ευκαιρίες», τόνισε. Και κατέληξε: «Η προηγούμενη δεκαετία ήταν η δεκαετία της επιστροφής. Η επόμενη πρέπει να γίνει η δεκαετία της δημιουργίας και των μεγάλων ευκαιριών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ