Πιερρακάκης: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026 -Πώς θα προκύψει αυτό το όφελος - iefimerida.gr

Σε ένα δισ ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους το συνολικό όφελος από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν συνολικά το ποσό αυτό στους λογαριασμούς τους», επεσήμανε χθες το βράδυ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel.

Για στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έκανε λόγο ο Κ. Πιερρακάκης

Το παραπάνω όφελος θα προκύψει από:

*Τις αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, κόστους 240 εκατ. ευρώ

*Την αύξηση στον κατώτατο μισθό που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κόστους 360 εκατ. ευρώ

*Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, κόστους 400 εκατ. ευρώ.

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά στο σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος». Έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ». «Κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς σχετικά με το μοντέλο της Σουηδίας που μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: «Η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό . Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα». «Είμαστε σε μια διαδρομή που αφαιρεί προβλήματα. Είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα . Κάθε σπιθαμή χώρου που δημιουργείται, προτεραιοποιείται για να πάει σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, πάντα όμως με μία λογική».

Αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ ,επιπλέον του 1,76 δισ. ευρώ που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε : «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ». «Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

Απαντώντας σε ερώτημα για πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων και την επίπτωσή τους στη δυναμική της κυβέρνησης , ο υπουργός ήταν σαφής: «Σε μια Δημοκρατία, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το χέρι του. Αλλά καλό θα είναι να έχει κάτι να πει. Διότι καλώς ή κακώς πλέον, το 2025, όταν σηκώνεις το χέρι σου δεν μπορείς να πεις μόνο συνθήματα. Έχουμε την ευθύνη να μιλάμε με όρους αλήθειας».

