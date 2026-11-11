Η απόγνωση της θέρμανσης: Πώς τα κλειστά και τα αυτόνομα διαμερίσματα εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου - iefimerida.gr

Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που εξακολουθούν να θερμαίνονται με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, καθώς, όπως λένε στο iefimerida.gr, η ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων και τα κλειστά ή αυτόνομα διαμερίσματα εκτοξεύουν στα ύψη το κόστος για να παραμείνει ζεστό ένα διαμέρισμα.

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος 82 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας έχει βγάλει το τεφτέρι και κάνει υπολογισμούς για να δει πόσο θα πληρώσει φέτος το λίτρο το πετρέλαιο για να ζεστάνει το σπίτι του. Όπως λέει, καλείται να πληρώσει, με βάση τους υπολογισμούς του, περίπου 2,73 ευρώ για κάθε λίτρο που θα μπει στον λέβητα της πολυκατοικίας.

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Χαρακτηριστικά: «Βάλαμε πετρέλαιο στην πολυκατοικία και δεν το πίστευα. Τελικά, όπως τα υπολόγισα, λόγω κλειστών διαμερισμάτων και αυξήσεων στα καύσιμα θα πληρώσω περίπου 2,73 το λίτρο. Πώς βγαίνει αυτή η τιμή; Θα σας εξηγήσω αμέσως. Έχω 58 χιλιοστά στη θέρμανση της πολυκατοικίας.

Όμως, λόγω κλειστών διαμερισμάτων, που συμμετέχουν κατά 30% στη δαπάνη και διαμερισμάτων με αντλία θερμότητας, τα οποία δεν συμμετέχουν καθόλου, εγώ πληρώνω 1,5 ευρώ το λίτρο για το δικό μου διαμέρισμα και περίπου ακόμα 1,23 για τα κλειστά διαμερίσματα και τα διαμερίσματα με αντλία θερμότητας.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κατάσταση εκτοξεύει το κόστος της θέρμανσης στα ύψη, διότι ο νομοθέτης σκέφτηκε να δώσει κίνητρα για αλλαγή της θέρμανσης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά δεν σκέφτηκε ότι στην πραγματικότητα το κόστος θα το επιβαρυνθούν όλοι οι υπόλοιποι».

Όπως αναφέρει, τη μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει συνέλευση στην πολυκατοικία. Η πολυκατοικία διαθέτει 18 διαμερίσματα, από τα οποία τα τρία έχουν αυτονομηθεί με αντλία θερμότητας και τα πέντε είναι κλειστά και συμμετέχουν στα έξοδα θέρμανσης με ποσοστό 40%.

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Όπως λέει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου: «Το αποτέλεσμα είναι ότι φέτος θα ανάβουμε το καλοριφέρ μόνο για δύο ώρες το απόγευμα, ενώ πέρυσι το ανάβαμε μία ώρα το πρωί και τρεις το απόγευμα και σκεφτόμαστε, ο ένας μετά τον άλλο, να αυτονομήσουμε τα διαμερίσματά μας».

«Τα διαμερίσματα θα αυτονομηθούν, πολύ ακριβή η θέρμανση φέτος»

To iefimerida.gr επικοινώνησε με τον Απόστολο Τσιλή, αντιπρόεδρο των εταιρειών κοινοχρήστων, ο οποίος εξηγεί πώς κινούνται οι εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων και τι συμβαίνει με τις πολυκατοικίες, πριν από το 2005 κυρίως, που είχαν κεντρική θέρμανση.

Όπως λέει: «Ο άνθρωπος έχει δίκιο, θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά για να θερμάνει το σπίτι του φέτος. Βεβαίως ο υπολογισμός του δεν λαμβάνει πολλές παραμέτρους υπόψιν του, αλλά γενικώς το κόστος θέρμανσης θα εκτοξευθεί στα ύψη. Είναι σαν να αγοράζουν δεκαεπτά άτομα ένα λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους και στη συνέχεια να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο και να καλούνται όσοι συνεχίζουν να μετακινούνται να πληρώνουν το κόστος.

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Κοιτάξτε, φέτος η αγορά πετρελαίου έχει πέσει πάρα πολύ. Η μία μετά την άλλη οι πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αποφασίζουν να μην βάλουν πετρέλαιο και τα διαμερίσματα, επίσης το ένα μετά το άλλο, προσπαθούν να αυτονομηθούν.

Χαρακτηριστικά μου έλεγε μέλος του συνδέσμου μας ότι φέτος έχει το ένα δέκατο των παραγγελιών σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Βέβαια, πολλοί περίμεναν τη σημερινή ημέρα. Να ανοίξει η πλατφόρμα, να κάνουν την αίτηση για το επίδομα, να δουν τελικά τι χρήματα θα πάρουν και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες.

Μια προσωπική εκτίμηση πάντως είναι ότι οι πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση θα προσπαθήσουν για τα επόμενα ένα με δύο χρόνια να παραμείνουν στο σύστημα και μετά θα αυτονομηθούν όλα τα διαμερίσματα. Τουλάχιστον, σε πολύ μεγάλο ποσοστό».