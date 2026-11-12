Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσα λίτρα αγοράζεις με 300 ευρώ -Μικρότερες οι παραγγελίες στην Αττική

Η φετινή εικόνα στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης είναι πιο συγκρατημένη. Στην Αττική υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά οι καταναλωτές προχωρούν κυρίως σε μικρές παραγγελίες, αντί να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Το βασικό ερώτημα είναι πόσα λίτρα μπορούν να αγοράσουν με τα χρήματα που διαθέτουν, ενώ οι αγορές γίνονται σταδιακά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού και τις εβδομάδες που αναμένεται να χρειαστεί θέρμανση. Όπως σχολιάζουν πρατηριούχοι στο iefimerida, oι καταναλωτές παρακολουθούν ακόμα και τις προβλέψεις του καιρού, περιμένοντας να δουν πότε θα πέσει η θερμοκρασία πριν προχωρήσουν στην επόμενη παραγγελία.

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Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φτάσουν τις 750.000 έως τη λήξη της προθεσμίας. Η εκτίμηση αφορά τον πιθανό συνολικό αριθμό αιτήσεων, όχι παραγγελίες πετρελαίου ή τον αριθμό των νοικοκυριών που θα εγκριθούν. Η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 08:00 της Τετάρτης είχαν καταγραφεί 185.688 αποδεκτές αιτήσεις, 111.695 για πετρέλαιο ή άλλα καύσιμα και 73.993 για ηλεκτρική ενέργεια. Νεότερη ενημέρωση, με στοιχεία που αποδίδονται στην ΑΑΔΕ, ανέβαζε τον συνολικό αριθμό στις 286.180 έως το μεσημέρι της Τετάρτης, λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας.

Πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε 300 ή 500 ευρώ

Με ενδεικτική τιμή 1,46 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα η τιμή στην Αττική, τα 300 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 205 λίτρα, ενώ τα 500 ευρώ σε περίπου 342 λίτρα. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, το τελικό κόστος και η ποσότητα που θα παραδοθεί εξαρτώνται από την τιμή του προμηθευτή και την περιοχή.

Πρατηριούχοι αναφέρουν στο iefimerida ότι σε επιμέρους προσφορές μεγάλων αστικών κέντρων οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά 10 έως 12 λεπτά και πλησιάζουν τα 1,45 ευρώ το λίτρο. Για την επόμενη ημέρα εκτιμούν τιμές κοντά στα 1,46 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις Κυκλάδες, οι τιμές που μεταφέρουν παράγοντες της αγοράς έχουν υποχωρήσει από περίπου 1,68 σε 1,62 ευρώ το λίτρο.

Οι προσφορές αυτές δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τους ημερήσιους μέσους όρους. Στο επίσημο δελτίο της 10ης Νοεμβρίου, η μέση τιμή ήταν 1,504 ευρώ πανελλαδικά, 1,466 ευρώ στην Αττική, 1,482 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και 1,692 ευρώ στις Κυκλάδες.

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Έως τις 15 Νοεμβρίου ισχύει συνολική ελάφρυνση 40 λεπτών ανά λίτρο: 20 λεπτά κρατική επιδότηση και 20 λεπτά έκπτωση από τα διυλιστήρια. Αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τα 1,40 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για βέβαιη εξέλιξη.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν το ακίνητο ως κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητο είτε μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Το πρόγραμμα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, μπλε κηροζίνη και ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος θέρμανσης. Για ορισμένα καύσιμα, όπως τα καυσόξυλα και το πέλετ, ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί ανάλογα με τον οικισμό.

Τα εισοδηματικά όρια υπολογίζονται με βάση τη φορολογική δήλωση του 2025. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, χήρο ή εν διαστάσει.

για άγαμο υπόχρεο, χήρο ή εν διαστάσει. 24.000 ευρώ για έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

για έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η ακίνητη περιουσία υπολογίζεται με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Το όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και 260.000 ευρώ για έγγαμους, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

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Για παράδειγμα, ένα έγγαμο ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα παιδιά έχει εισοδηματικό όριο 34.000 ευρώ και περιουσιακό όριο 340.000 ευρώ. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αιτούντος, του/της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων παιδιών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη. Εξαιρούνται επίσης, μεταξύ άλλων, όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά ΙΧ. Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αποκλείει την αίτηση για επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας, όχι όμως από μόνη της την αίτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ποσό αναφοράς είναι 300 ευρώ. Δεν είναι, όμως, το ποσό που θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι. Η τελική ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αυξάνεται κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027 και υπολογίζεται με βάση τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της κύριας κατοικίας.

Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ ούτε να ξεπερνά τα 1.040 ευρώ. Σε οικισμούς όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών είναι τουλάχιστον 1, το ποσό προσαυξάνεται επιπλέον κατά 25% και το ανώτατο όριο φτάνει τα 1.300 ευρώ. Σε οικισμούς με συντελεστή τουλάχιστον 1,2 προβλέπεται ακόμη μία προσαύξηση 25%, με ανώτατο όριο τα 1.560 ευρώ. Επομένως, το ποσό των 1.560 ευρώ αφορά τις περιοχές με τις υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες και δεν είναι οριζόντιο για όλους τους δικαιούχους.

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Η αξία των αγορών και το παράδειγμα των 385 λίτρων

Για να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα, οι επιλέξιμες αγορές πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό που δικαιούται το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αν το τελικό επίδομα υπολογιστεί στα 300 ευρώ, οι αγορές πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον 600 ευρώ.

Για τον έλεγχο των αγορών πετρελαίου, η απόφαση ορίζει τιμή αναφοράς 1,56 ευρώ ανά λίτρο. Με αυτή την τιμή, τα 600 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 385 λίτρα. Η τιμή αναφοράς χρησιμοποιείται για τον συγκεκριμένο υπολογισμό και δεν είναι απαραίτητα η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στον προμηθευτή. Αν οι αγορές υπολείπονται του απαιτούμενου ορίου, το επίδομα περιορίζεται στο μισό της αξίας τους, με κατώτατο συνολικό ποσό τα 100 ευρώ.

Αίτηση, προκαταβολή και πληρωμές

Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 στην πλατφόρμα myΘέρμανση, με κωδικούς TAXISnet. Ο αιτών επιλέγει το είδος θέρμανσης και δηλώνει τον αριθμό παροχής ρεύματος και τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας. Αν είναι ενοικιαστής ή διαμένει σε δωρεάν παραχωρημένο ακίνητο, συμπληρώνει και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρούντος. Πριν από την οριστικοποίηση, πρέπει να έχει δηλώσει στο myAADE IBAN στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Για τις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής δηλώνει τα χιλιοστά δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα.

Για αγορές καυσίμων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, δηλώνονται και τα στοιχεία των παραστατικών, η αξία της συναλλαγής και τα στοιχεία της επιχείρησης που πούλησε το καύσιμο. Η πληρωμή της προκαταβολής προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

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Η προκαταβολή δεν υπολογίζεται με ενιαίο ποσοστό επί του τελικού ποσού. Για όσους έλαβαν επίδομα και την περίοδο 2025–2026, η βάση είναι το 60% του ποσού που εισέπραξαν πέρυσι, προσαυξημένο κατά 30%, με τα ανώτατα όρια που προβλέπει η απόφαση. Έτσι, σε περσινό επίδομα 1.000 ευρώ, η αρχική πράξη αντιστοιχεί σε 780 ευρώ πριν από την εφαρμογή τυχόν χαμηλότερου πλαφόν.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του ποσού αναφοράς επί τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, προσαυξημένο κατά 30%. Προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για παράδειγμα, αν το ποσό αναφοράς επί τον κλιματικό συντελεστή είναι 1.000 ευρώ, η προκαταβολή διαμορφώνεται σε 650 ευρώ πριν από την προσαύξηση για παιδιά και την εφαρμογή των σχετικών ορίων. Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή για τις αγορές πετρελαίου προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027. Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, καθώς και για την ηλεκτρική ενέργεια, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι καταναλωτές

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι δικαιούχοι χρειάζεται να ελέγξουν ότι το IBAN είναι ενεργό και ότι εμφανίζονται σε αυτό ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Πρέπει επίσης να συμφωνούν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και της παροχής ρεύματος με όσα δηλώνονται στην αίτηση. Για τα καύσιμα για τα οποία απαιτείται καταχώριση παραστατικών, χρειάζεται προσοχή στην ορθή δήλωση των στοιχείων αγοράς και του προμηθευτή.

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Αντίστοιχα, για την παραγγελία πετρελαίου, πρατηριούχοι συστήνουν στους καταναλωτές να επιλέγουν προμηθευτές που γνωρίζουν, να ζητούν παραστατικό και να ελέγχουν την ποσότητα που παραδίδεται, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ελλιπούς παράδοσης ή νοθευμένου καυσίμου.

