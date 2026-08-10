Πετρέλαιο: Νέα άνοδος με φόντο το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ -Οι όροι του Ιράν και το «μπλόκο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Τεχεράνη θέτει σκληρούς όρους για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απαιτώντας τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων, άρση κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, περιπλέκοντας την επίτευξη συμφωνίας.

Η κρίση στο Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, κλιμακώνει την παγκόσμια ενεργειακή ανησυχία, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν τις εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές.

Πέρα από το πετρέλαιο, τα αδύναμα εργασιακά δεδομένα των ΗΠΑ μειώνουν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed, ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τον χρυσό, με τους επενδυτές να αναμένουν στοιχεία πληθωρισμού.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει δέσμια της αβεβαιότητας, καθώς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές, ενώ η παράταση της κρίσης εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός νέου ενεργειακού σοκ.

Το πετρέλαιο κινείται ανοδικά, καθώς οι τελευταίες δηλώσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον ενισχύουν την αβεβαιότητα για το εάν και πότε θα επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

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Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε έως περίπου 1%, στα επίπεδα των 84 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε κοντά στα 79 δολάρια. Η άνοδος έρχεται μετά από ένα ισχυρό τριήμερο ράλι, κατά το οποίο το Brent είχε καταγράψει κέρδη άνω του 5%.

Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη -Οι έξι όροι για το άνοιγμα του Ορμούζ

Το νέο στοιχείο που προκαλεί νευρικότητα στις αγορές είναι η θέση της Τεχεράνης ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η ιρανική πλευρά φέρεται, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, να έχει θέσει συγκεκριμένους όρους για το άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Μεταξύ άλλων, ζητά τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, την άρση των κυρώσεων και το «ξεπάγωμα» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

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Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να ζητά αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, επιμένει ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία των Στενών θα πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Ιράν και χωρίς διόδια ή άλλους περιορισμούς.

Γιατί το Ορμούζ προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό

Η σημασία των εξελίξεων ξεπερνά κατά πολύ τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή των ροών ιδιαίτερα κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, όπου οι επιθέσεις και οι απειλές των Χούθι έχουν περιορίσει περαιτέρω τις εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.

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Οι εξελίξεις έχουν ήδη αντίκτυπο και στην αγορά καυσίμων των ΗΠΑ. Η μέση τιμή της βενζίνης βρισκόταν την Κυριακή περίπου στα 4,01 δολάρια το γαλόνι, μειωμένη σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα, αλλά περίπου 34,6% υψηλότερη από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CNN.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν παράλληλα εντείνει τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM, έως τις 9 Αυγούστου είχαν εκτραπεί 55 εμπορικά πλοία, ενώ δύο είχαν ακινητοποιηθεί και δύο είχαν υποβληθεί σε έλεγχο.

Οι αγορές κοιτούν πλέον και τη Fed

Το πετρέλαιο δεν είναι το μοναδικό μέτωπο που απασχολεί τους επενδυτές. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν την εβδομάδα σε θετικό κλίμα, καθώς τα πρόσφατα αδύναμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας μείωσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

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Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο S&P 500 είχε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένονται εντός της εβδομάδας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις της Fed.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός παραμένει κοντά στα 4.340 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το εντυπωσιακό εβδομαδιαίο άλμα 7,3%, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

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Το μεγάλο ερώτημα για τις αγορές

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό που θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή εάν η σημερινή κατάσταση θα παραταθεί.

Για την αγορά πετρελαίου, η διαφορά είναι τεράστια. Μια συμφωνία και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα μπορούσαν να περιορίσουν γρήγορα το γεωπολιτικό premium στις τιμές. Αντίθετα, μια παρατεταμένη διακοπή των ροών, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσε να διατηρήσει την πίεση στις τιμές και να ενισχύσει τις ανησυχίες για νέο ενεργειακό σοκ.

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά πετρελαίου παραμένει όμηρος της αβεβαιότητας: η Τεχεράνη λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος διάλογος, η Ουάσινγκτον αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμφωνίας και τα πλοία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στη διέλευση από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.