Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια -Σε πτώση το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, άλμα στα Χρηματιστήρια της Ασίας - iefimerida.gr

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα πάνω από 15% αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί.

Προς μεγάλη ανακούφιση των Χρηματιστηρίων στην Ασία, τα οποία έκαναν άλμα, το πετρέλαιο καταγράφει πτώση και η τιμή του κυμαίνεται κάτω από τα 100 δολάρια.

Το πετρελαιο καταγράφει πτώση

Γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI) παραδοτέου το Μάιο, που αποτελεί την αμερικανική αναφορά για το αργό πετρέλαιο, σημείωνε πτώση κατά 14,53% στα 96,54 δολάρια.

Το βαρέλι του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παραδόσεις τον Ιούνιο, που αποτελεί την αναφορά της παγκόσμιας αγοράς, σημείωνε από την πλευρά του πτώση κατά 13,13% στα 94,92 δολάρια.

Αμφότερα έπεσαν κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων σε μια αγορά ανακουφισμένη από την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν.

Σε πτώση το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Εντωμεταξύ, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 20% εν μέσω «εύθραυστης» εκεχειρίας στον πόλεμο του Ιράν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ