Πετρέλαιο: «Φωτιά» στις τιμές με φόντο την κόντρα ΗΠΑ-Ιράν -Πάνω από 93 δολάρια το Brent - iefimerida.gr

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με την προαναγγελία νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «οικονομική D-Day». Οι κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν και χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, όπως η Κίνα.

Η αμερικανική στρατηγική προκαλεί ανησυχία στις αγορές, με το Πεκίνο να προειδοποιεί για απρόβλεπτες συνέπειες. Η ενεργειακή εξάρτηση της Κίνας από την περιοχή καθιστά δύσκολη την πλήρη απομόνωση του Ιράν χωρίς παγκόσμιες επιπτώσεις.

Η αγορά δέχεται πιέσεις και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή και ελλείψεις καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά diesel.

Η λιανική τιμή του diesel στις ΗΠΑ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, αγγίζοντας τα 5,55 δολάρια το γαλόνι. Παράλληλα, το περιθώριο διύλισης για την παραγωγή του καυσίμου κατέγραψε ιστορικό υψηλό.

Το Brent κινείται κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 6%. Το αμερικανικό WTI για παράδοση Οκτωβρίου παραμένει λίγο κάτω από τα 87 δολάρια, μετά από ένα σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων.

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Νέα αμερικανική πίεση στο Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναμένεται να παρουσιάσει τη Δευτέρα τις λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας της Ουάσιγκτον, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «οικονομική D-Day».

Τα μέτρα θα στοχεύουν την ιρανική οικονομία, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να βρεθεί και η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου.

Το πετρέλαιο έχει ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε πεδίο έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλέον τη θαλάσσια οδό και ότι τα πλοία μπορούν να αποχωρούν μέσω νότιας διαδρομής. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι διατηρεί τον έλεγχο του περάσματος, ενώ μέσα στην εβδομάδα καταγράφηκαν νέες επιθέσεις σε πλοία.

Η Κίνα προειδοποιεί για «μπούμερανγκ»

Η νέα αμερικανική στρατηγική προκαλεί ανησυχία στις αγορές, καθώς μια περαιτέρω κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Πεκίνο έχει ήδη διαμηνύσει ότι οι κυρώσεις και οι πιέσεις δεν πρόκειται να επιλύσουν την κρίση και έχει ζητήσει διπλωματική λύση.

Η ανησυχία αφορά κυρίως τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Όπως επισημαίνεται, η Κίνα προμηθεύεται μεγάλο μέρος της ενέργειάς της από την περιοχή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη μια προσπάθεια πλήρους απομόνωσης του Ιράν χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά.

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Παράλληλα, η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών φαίνεται να έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές αργού της χώρας. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί, δήλωσε ότι οι ροές πετρελαίου έχουν «σχεδόν σταματήσει».

Νέα πίεση και από τη Ρωσία

Η ενεργειακή αγορά δέχεται πιέσεις και από ένα δεύτερο μέτωπο. Επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή έχει εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά diesel, όπου οι τιμές αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τις τιμές του αργού.

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Στις ΗΠΑ, η μέση λιανική τιμή του diesel έφτασε αυτή την εβδομάδα σχεδόν στα 5,55 δολάρια το γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το περιθώριο διύλισης για την παραγωγή diesel από αργό στις ΗΠΑ ξεπέρασε πρόσφατα τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Οι τιμές σήμερα

Στις διεθνείς αγορές, το Brent Οκτωβρίου διαπραγματευόταν στα 93,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI Οκτωβρίου βρισκόταν στα 86,75 δολάρια.

Παρά τις οριακές ημερήσιες μεταβολές, η γενική εικόνα παραμένει ανοδική. Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό γεωπολιτικών κινδύνων, περιορισμένης προσφοράς και αυξανόμενης ζήτησης για καύσιμα, με το επόμενο βήμα των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες.