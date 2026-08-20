Πετρέλαιο: Πάνω από τα 93 δολάρια το Brent, καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τον «οικονομικό πόλεμο» κατά του Ιράν - iefimerida.gr

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας πέμπτη διαδοχική ημέρα κερδών, καθώς η νέα κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης στο Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Κίνα παραμένει ο κυριότερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες μέσω ανεξάρτητων διυλιστηρίων. Η στάση του Πεκίνου δημιουργεί εντάσεις με την Ουάσιγκτον και υπονομεύει την προσπάθεια οικονομικής απομόνωσης του Ιράν.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί την ένταση στην αγορά πετρελαίου. Παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό και τις απειλές κατά της ναυσιπλοΐας, η ροή πετρελαίου από την κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη για πυραυλική επίθεση. Η απόφαση αυτή αυξάνει την οικονομική πίεση και την απομόνωση του ιρανικού καθεστώτος.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 5% στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινήθηκε κοντά στα 87 δολάρια.

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Η νέα άνοδος ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης.

«Θα είναι οικονομικός πόλεμος και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ECONOMIC D-DAY» και καλώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ να στηρίξουν την προσπάθεια απομόνωσης του Ιράν.

Ο Τραμπ απειλεί με κυρώσεις και τις χώρες που βοηθούν το Ιράν

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν «σωσίβιο» στο Ιράν θα αντιμετωπίσει «τρομερές οικονομικές συνέπειες».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε, μεταξύ άλλων, να σταματήσουν δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι μεταφορές μετρητών, οι συναλλαγές μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι νομισματικές ανταλλαγές και η χρήση νηολογίων πλοίων για τη διευκόλυνση του ιρανικού εμπορίου.

Η νέα αυτή στρατηγική σηματοδοτεί, σύμφωνα με το Bloomberg, τη μετατόπιση της αμερικανικής κυβέρνησης από τις στρατιωτικές επιλογές προς την εντονότερη οικονομική πίεση, με στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, η κίνηση ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις με χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, με σημαντικότερη την Κίνα.

Η Κίνα αποτελεί τον βασικό αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου, αν και τα επίσημα τελωνειακά στοιχεία δεν καταγράφουν εισαγωγές από το Ιράν από το 2022. Μεγάλο μέρος των ποσοτήτων απορροφάται από ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια, τα λεγόμενα «teapots», τα οποία προσελκύονται από τις χαμηλότερες τιμές που προσφέρονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

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Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ήδη σε αναβρασμό λόγω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα Στενά ﻿του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις ότι πετρέλαιο από άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου εξακολουθεί να μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τις απειλές κατά της ναυσιπλοΐας.

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «πολύ πετρέλαιο» εξακολουθεί να περνά από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

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Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς οποιαδήποτε νέα επίθεση σε ενεργειακές υποδομές ή διακοπή των εξαγωγών θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά και να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα.

«Σε αυτό το περιβάλλον, όπου οι αγορές αντιδρούν έντονα στους τίτλους των ειδήσεων, η τελευταία κίνηση του Τραμπ οδηγεί τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα, εκτιμώντας ότι η απειλή οικονομικού πολέμου κατά του Ιράν θεωρείται δικαιολογημένα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το νέο μέτωπο με τα ΗΑΕ

Η νέα αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται μία ημέρα μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναστείλουν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

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Τα ΗΑΕ κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το έδαφός τους. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την κατηγορία.

Τα ΗΑΕ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς κόμβους για το Ιράν. Η διακοπή των οικονομικών δεσμών αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στην ήδη απομονωμένη ιρανική οικονομία.

Στις 08:52 ώρα Λονδίνου, τα συμβόλαια Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύονταν κατά 1,6%, στα 93,07 δολάρια το βαρέλι.

Το WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου, του οποίου το συμβόλαιο λήγει την Πέμπτη, σημείωνε επίσης άνοδο 1,6%, στα 87,23 δολάρια, ενώ το WTI Οκτωβρίου κινούνταν στα 85,72 δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά στοιχεία για τα αποθέματα έδωσαν μεικτή εικόνα στην αγορά. Η λειτουργία των διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019, ενώ τα αποθέματα προϊόντων διύλισης υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω του ενός μήνα.

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Από την άλλη, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Με την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν να παραμένει χωρίς διπλωματική λύση και τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο, οι αγορές πετρελαίου προεξοφλούν πλέον το ενδεχόμενο η νέα οικονομική πίεση της Ουάσιγκτον να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.