Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά τις νέες απειλές Τραμπ -Brent και WTI ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι - iefimerida.gr

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στις πρώτες συναλλαγές στις ΗΠΑ.

Οι δυο κυριότερες ποικιλίες του μαύρου χρυσού ξεπερνούν το όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά κινείται πάντα στους ρυθμούς του παρατεινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια.