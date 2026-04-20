Πετρέλαιο: Άλμα των τιμών (+7%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται - iefimerida.gr

Πετρέλαιο: Άλμα των τιμών (+7%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται

Εξόρυξη πετρελαίου / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
Οι τιμές του πετρελαίου απογειώνονται ξανά σήμερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με αυτή του βαρελιού WTI να σημειώνει άλμα, αυξανόμενη κατά 7% +.

Μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και καθώς το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί παράλυση στην κίνηση των πλοίων στο στενό του Χορμούζ οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% στα 90,28 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 6,76%, στα 96,49 δολάρια.

