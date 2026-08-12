Πετρέλαιο: Στα 90 δολάρια το Brent -Νέα άνοδος μετά τις επιθέσεις σε πλοία, «κλειδί» το Ορμούζ - iefimerida.gr

Νέα άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Θανατηφόρα επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα και αμερικανικό πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν πυροδοτούν νέο κύμα ανησυχίας, εντείνοντας τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο επίκεντρο της κρίσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να απειλεί να τα κρατήσει κλειστά και τα στοιχεία να δείχνουν δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η τιμή του Brent προσεγγίζει τα 90 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν το γεωπολιτικό ρίσκο, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι παρατεταμένοι περιορισμοί στις ροές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές στα 100 δολάρια.

Η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο σενάρια: μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα αποκλιμακώσει τις τιμές ή μία νέα κλιμάκωση που θα αυξήσει το ενεργειακό κόστος. Προς το παρόν, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε την Τετάρτη κατά περίπου 1,24%, στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο περίπου 1,3%, στα 84,3 δολάρια. Η νέα άνοδος ήρθε μετά το άλμα 5% της Δευτέρας και την αύξηση άνω του 1 δολαρίου την Τρίτη.

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Το Brent καταγράφει έτσι έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου.

Νέα χτυπήματα σε πλοία σε Ερυθρά Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

Το νέο κύμα ανησυχίας πυροδότησε η επίθεση των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον εμπορικού πλοίου στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, την πρώτη θανατηφόρα σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

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Λίγες ώρες αργότερα, αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πυραύλους πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Οι δύο εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η θαλάσσια κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, εντείνοντας τους φόβους για νέες καθυστερήσεις και προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Για τις αγορές, κάθε νέα επίθεση αυξάνει το γεωπολιτικό και ασφαλιστικό κόστος της ναυσιπλοΐας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την πιθανότητα οι εταιρείες να αποφύγουν τις επικίνδυνες διαδρομές.

Το Ορμούζ κρατά σε αγωνία τις αγορές

Στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παρά τις προσπάθειες για διπλωματική λύση και τις κατά καιρούς αισιόδοξες δηλώσεις αξιωματούχων, οι αγορές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικές για το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ελέγχουν πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ και επανέλαβε ότι δεν εμπιστεύεται το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι το πέρασμα θα παραμείνει κλειστό όσο δεν ικανοποιούνται οι όροι της.

Η εικόνα της ναυσιπλοΐας επιβεβαιώνει το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, μόλις έξι πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, έναντι περίπου 125 έως 140 ημερησίως πριν από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) εκτιμά ότι οι περιορισμένες ροές μέσω του Ορμούζ θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά τους επόμενους μήνες.

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Η τελευταία πρόβλεψη της EIA τοποθετεί τη μέση τιμή του Brent περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση προς τα 69 δολάρια κατά μέσο όρο το 2027, καθώς η παραγωγή αναμένεται να ανακάμψει.

Από τα 90 στα 100 δολάρια;

Η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις ειδήσεις γύρω από τον πόλεμο και το Ορμούζ. Η νέα άνοδος του Brent προς τα 90 δολάρια δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αποτιμούν σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές.

Το σενάριο των 100 δολαρίων το βαρέλι δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή βεβαιότητα ούτε επίσημη πρόβλεψη της EIA. Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι παρατεταμένοι περιορισμοί στις ροές μέσω του Ορμούζ, σε συνδυασμό με περαιτέρω μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές σημαντικά υψηλότερα.

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Την ίδια στιγμή, η EIA εκτιμά ότι περίπου 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από την παραγωγή της Μέσης Ανατολής μπορεί να παραμείνουν εκτός αγοράς έως το τέλος του 2027 λόγω των συνεπειών της σύγκρουσης.

Έτσι, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίθετα σενάρια: μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ροές και να πιέσει τις τιμές χαμηλότερα ή μια νέα κλιμάκωση που θα διατηρήσει κλειστές τις βασικές θαλάσσιες αρτηρίες και θα αυξήσει περαιτέρω το ενεργειακό κόστος.

Προς το παρόν, οι επενδυτές φαίνεται να κρατούν στάση αναμονής. Το Brent κινείται κοντά στα 90 δολάρια, το Ορμούζ παραμένει το μεγάλο ερώτημα και κάθε νέα επίθεση σε πλοίο μπορεί να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες στην αγορά.

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