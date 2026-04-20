Περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, εκταμίευσαν οι ελληνικές τράπεζες - iefimerida.gr

Περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, εκταμίευσαν οι ελληνικές τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 26%.

«Πρωταγωνιστές» ήταν τα στεγαστικά δάνεια, σε περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων, ενώ καταγράφηκε νέα επιτάχυνση της καταναλωτικής πίστης με τους πελάτες να δείχνουν σαφή προτίμηση στο ψηφιακό δίκτυο των τραπεζών (ebanking). Σταθερή εξάλλου ήταν η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα στεγαστικά δάνεια έχουν εκρηκτική άνοδο 77%, που διαδέχεται την αλματώδη αύξηση 46% του 2025.

Ειδικότερα, καταγράφονται εκταμιεύσεις 13.756 δανείων στεγαστικής πίστης, συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο κύριος όγκος των στεγαστικών δανείων, ύψους 438 εκατ. ευρώ σε 4.860 νοικοκυριά, αφορά αμιγώς τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς την αξιοποίηση προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 νέα στεγαστικά δάνεια, ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 7.100 δάνεια, συνολικής αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ.

Ποια ήταν η πλέον δημοφιλής επιλογή των δανειοληπτών

Σημειώνεται ότι βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της ΕΚΤ, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 χρόνια -αποτελούν μια από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των δανειοληπτών- υποχώρησε τον Φεβρουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα (2,95%), καθιστώντας την 5η φθηνότερη στην ευρωζώνη (μέσο επιτόκιο 3,37%).

Στην καταναλωτική πίστη, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν συνολικά δάνεια 385 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 12%. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των δανείων, τα περισσότερα (129 εκατ. ευρώ) χορηγήθηκαν μέσω των φυσικών καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών σε 14.633 δανειολήπτες. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός δανειοληπτών (29.163) έλαβε καταναλωτικό δάνειο μέσω του ψηφιακού δικτύου των τραπεζών (e banking), με τις εκταμιεύσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ, ενώ ξεπέρασαν τα 102 εκατ. ευρώ τα δάνεια για αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Σταθεροποιητικά, με οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες το 2025 είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση 10,5%. Σχεδόν οκτώ στις δέκα μικρές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, οι οποίες υπέβαλαν αίτημα νέας δανειοδότησης ή αύξησης των ορίων χρηματοδότησης, έλαβαν δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνολικού ύψους 546 εκατ. ευρώ ( 9.132 πραγματικές εκταμιεύσεις).