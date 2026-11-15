Πέντε επιδόματα δίνουν «ανάσα» πριν από τις γιορτές -Ποιοι δικαιούνται 400 ευρώ εφάπαξ, έως 800 ευρώ για ενοίκιο και εποχικό βοήθημα μέχρι 1.438 ευρώ

Με το βλέμμα στραμμένο στις πληρωμές των επόμενων εβδομάδων βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς πέντε επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία ενόψει των Χριστουγέννων.

Από την ενίσχυση των 400 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου έως το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, οι δικαιούχοι μετρούν αντίστροφα για τα χρήματα που περιμένουν να δουν στους λογαριασμούς τους.

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Ενίσχυση 400 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κατηγορίες συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, η ενίσχυση επεκτείνεται στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε όσους είναι άνω των 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

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Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πληρωμή στα τέλη Νοεμβρίου

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τακτική καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον ΟΠΕΚΑ.

Για τον υπολογισμό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το βασικό εγγυημένο ποσό ορίζεται στα 216 ευρώ μηνιαίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 54 ευρώ για κάθε ανήλικο. Το ανώτατο εγγυημένο ποσό φτάνει τα 972 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού της παροχής και δεν καταβάλλονται αυτομάτως στο σύνολό τους, καθώς η τελική ενίσχυση εξαρτάται από τα εισοδήματα και τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

Για τον Δεκέμβριο αναμένεται η επόμενη τακτική καταβολή, με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις έως τις 4 Δεκεμβρίου -Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026–2027.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για τους δικαιούχους που είχαν λάβει επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται με βάση το 60% της προηγούμενης ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη και την ειδική προσαύξηση που προβλέπεται στην απόφαση Α.1230/2026.

Για τους νέους δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού αναφοράς, ενώ το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2027, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Επιστροφή ενοικίου: Πληρωμή έως τις 30 Νοεμβρίου

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση αφορά νοικοκυριά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για κύρια κατοικία, καθώς και δικαιούχους για φοιτητική κατοικία.

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Το ποσό αντιστοιχεί, κατά κανόνα, στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Για την κύρια κατοικία, το βασικό ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του μέτρου.

Η επιστροφή πραγματοποιείται κατά κανόνα αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια και έχουν δηλωθεί σωστά τα απαραίτητα στοιχεία.

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ, το οποίο κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση αφορά εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων οικοδόμοι, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, δασεργάτες και μουσικοί. Η καταβολή πραγματοποιείται μετά την εξέταση και έγκριση της αίτησης, χωρίς να υπάρχει κοινή ημερομηνία πληρωμής για όλους τους δικαιούχους.