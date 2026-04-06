Το Πάσχα κλείνει τις τράπεζες -Οι εναλλακτικές συναλλαγές - iefimerida.gr

Το Πάσχα κλείνει τις τράπεζες -Οι εναλλακτικές συναλλαγές

Τέσσερις συνεχόμενες ημέρες δεν θα λειτουργούν οι τράπεζες, λόγω Πάσχα, αλλάζοντας για λίγες ημέρες τις συναλλαγές μας.

Το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4).

Οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου).

Έτσι, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 9 Απριλίου και μετά ξανά την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές όταν είναι κλειστές οι τράπεζες

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης.

Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με τον αστερίσκο ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.

Τέλος, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς.

