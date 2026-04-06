Πάσχα 2026: Οι επίσημες αργίες, η ημέρα ημιαργίας και οι πληρωμές για όλους - iefimerida.gr

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε, αρκετοί έχουν βγει σε άδεια, όμως πολλοί δουλεύουν και αναρωτιούνται ποιες μέρες αποτελούν επίσημες αργίες και ποια ημιαργία.

Με βάση την εργατική νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα, η Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, δεν είναι υποχρεωτική αργία αλλά κανονική εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέλθουν κανονικά, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις για εργασία.

Τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Πάσχα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους για το γιορτινό τραπέζι.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, η Μεγάλη Παρασκευή θεωρείται ημιαργία για τα καταστήματα, με τη λειτουργία τους να επιτρέπεται μετά τις 13:00. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Όμως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηρισθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή αυτή την ημέρα.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα για όσους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή.

Οι υποχρεωτικές αργίες είναι η Κυριακή του Πάσχα και η Δευτέρα του Πάσχα, η οποία ισχύει ως υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οι αργίες του 2026:

10/4 Μεγάλη Παρασκευή (ημιαργία για τα καταστήματα)

11/4 Μεγάλο Σάββατο

12/4 Κυριακή του Πάσχα

13/4 Δευτέρα του Πάσχα

1/5 Εργατική Πρωτομαγιά

1/6 Αγίου Πνεύματος

15/8 Κοίμηση της Θεοτόκου

28/10 Εθνική Επέτειος του «Όχι»

25/12 Χριστούγεννα

26/12 Σύναξη της Θεοτόκου

Πάσχα: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι σε αργίες ή ημιαργίες

Για όσους εργαστούν σε νόμιμα ανοιχτές επιχειρήσεις:

Ημερομίσθιοι: Καταβάλλεται το σύνηθες ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Μισθωτοί: Προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού για τις ώρες απασχόλησης.

Αναπληρωματική ανάπαυση: Για εργασία Κυριακής άνω των 5 ωρών, δικαιούνται ρεπό άλλη εργάσιμη ημέρα.

Σε επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές τη Δευτέρα του Πάσχα, καταβάλλεται κανονικά το ημερομίσθιο ή ο μηνιαίος μισθός, χωρίς προσαύξηση.