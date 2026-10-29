Στο Παρίσι της κρίσης η αγορά τέχνης γίνεται καταφύγιο - Αλμα 17ετίας από τον οίκο Christie’s - iefimerida.gr

Την ώρα που το Παρίσι βιώνει μία από τις πιο ισχυρές κοινωνικοπολιτικές κρίσεις, η αγορά τέχνης καταγράφει το καλύτερο ποσοστό στα τελευταία 17 χρόνια - «Τι απίστευτες ημέρες…», λένε τα στελέχη του οίκου Christie's



Κόντρα στο κλίμα αναταραχής που επικρατεί στο Παρίσι από τα καθημερινά επεισόδια βίας με αφορμή τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο, η αγορά τέχνης δείχνει να διαγράφει μια διαφορετική πορεία. Όχι μόνο παραμένει ανθεκτική, αλλά αναδεικνύεται ως το πλέον ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.



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Ειδικότερα, οι τελευταίες συναλλαγές έργων Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης μέσω του οίκου Christie’s στο Παρίσι κατέγραψαν τον υψηλότερο τζίρο που είχε σημειωθεί τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια από τη δημοπρασία της συλλογής του Yves Saint Laurent, το 2009.



Επιβεβαιώνοντας το γνωστό μότο των επενδυτών «Buy when there is blood in the streets», το ταμπλό του οίκου κλείδωσε στα 137,6 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του Παρισιού ως μία από τις κορυφαίες πρωτεύουσες της διεθνούς αγοράς τέχνης, ιδίως για την premium κατηγορία των έργων με γαλλική προέλευση, ιστορία και συλλεκτική αξία.



Τεράστια ζήτηση καταγράφεται για τα έργα τέχνης 20ού και 21ου αιώνα / Φωτογραφία: Christie's

Το Παρίσι δοκιμάζεται - Η αγορά τέχνης γράφει νέα ρεκόρ

«Το Παρίσι κατέγραψε το υψηλότερο αποτέλεσμα που είχε ποτέ για την κατηγορία έργων τέχνης 20ού και 21ου αιώνα σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με πέρυσι», σχολίασε σχετικά η Bonnie Brennan, CEO του οίκου Christie's.



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Στο σύνολο των δημοπρασιών, συμπεριλαμβανομένου και των αντίστοιχων sales στο Λονδίνο ο οίκος Christie’s πέτυχε το ποσό των 474 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 67% σε σχέση με την περσινή χρονιά και νέα ρεκόρ για 15 υπογραφές.

Εντυπωσιακά δε είναι τα ποσοστά πώλησης από τις συναλλαγές του Παρισιού αφού πέτυχαν πολύ υψηλά επίπεδα αγγίζοντας το 85%, το 91%, το 96%, ακόμα και το 100%.

Ο οίκος Christie's μέσα σε λίγες ημέρες πέτυχε το ποσό, overall, των των 474 εκατ. ευρώ / Φωτογραφία: Christie's

«Τι απίστευτες ήταν αυτές οι δέκα ημέρες για τον οίκο Christie’s…»

Οσον αφορά τη ζήτηση, οι εκπρόσωποι του οίκου Christie’s αναφέρουν ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.000 αγοραστές από 59 χώρες, με το 50% των έργων και αντικειμένων να πωλούνται πάνω από τις υψηλές εκτιμήσεις.



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«Τι απίστευτες ήταν αυτές οι δέκα ημέρες για τον οίκο Christie’s, πρώτα στο Λονδίνο και μετά στο Παρίσι», είπαν η Anthea Peers, πρόεδρος του οίκου Christie’s σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ) και η Cécile Verdier πρόεδρος του οίκου Christie’s στη Γαλλία.

Εργο του Paul Klee με τίτλο «Hitze» / Φωτογραφία: Christie's

Οπως τόνισαν, ο ενθουσιασμός που προκάλεσε η Συλλογή Peter Simon στο Λονδίνο συνεχίστηκε με τη Συλλογή Durand-Ruel στο Παρίσι, και αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της σημασίας των δύο αυτών πόλεων-κέντρων για την αγορά τέχνης.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της επιτυχίας για την κατηγορία έργων τέχνης 20ού και 21ου αιώνα στο παράρτημα της Νέας Υόρκης όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία σειρά των δημοπρασιών της κατηγορίας τον επόμενο μήνα», πρόσθεσαν.



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Πάνω από 12 εκατ. ευρώ για πίνακα του Μονέ

Κορυφαίο έργο από την πώληση της συλλογής Durand-Ruel είναι ο πίνακας του Claude Monet «Cliffs at Pourville» που παρέμεινε στη συλλογή των κληρονόμων Durand-Ruel για περισσότερα από 140 χρόνια. Πωλήθηκε στην τιμή των 12,7 εκατ. ευρώ, μέσα στο εύρος των αρχικών εκτιμήσεων (11 με 15 εκατ. ευρώ).

Ο πίνακας του Μονέ που παρέμεινε στην ίδια συλλογή για περισσότερο από 140 χρόνια / Φωτογραφία: Christie's

Στα highlight των δημοπρασιών συμπεριλαμβάνεται και το έργο του Lucio Fontana με τίτλο «Concetto spaziale, Mezzogiorno in Piazza S. Marco» που πωλήθηκε προς 6,8 εκατ. ευρώ, μέσα στις εκτιμήσεις των 5,5 και 7,5 εκατ. ευρώ.



Εντυπωσιακή τιμή πώλησης πέτυχε το έργο του Paul Klee «Hitze» που από τις 500.000 που ήταν η αρχική τιμή εκτίμησης άλλαξε χέρια στα 896.000 ευρώ.

