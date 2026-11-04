Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων: Τέλος στις ρήτρες αποκλειστικότητας και προτάσεις για αλλαγές - iefimerida.gr

Την απόφασή της για την κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, με την οποία προβλέπεται η κατάργηση ρητρών αποκλειστικότητας στις συμβάσεις αποθήκευσης καυσίμων, καθώς και σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της αγοράς, δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της επιτροπής, η απόφαση 896/2025 ελήφθη ομόφωνα από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 10 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, στα στάδια της διύλισης, της εμπορίας και της λιανικής διάθεσης.

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Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3959/2011, την τροποποίηση των συμβάσεων αποθήκευσης και εξυπηρέτησης καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών, ώστε να μην περιλαμβάνουν εφεξής ρήτρες αποκλειστικότητας ως προς την αποθήκευση καυσίμων.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα καύσιμα

Παράλληλα, η Επιτροπή διατυπώνει σειρά γνωμοδοτικών προτάσεων προς την πολιτεία, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας εισαγωγών, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων.

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Συγκεκριμένα, προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητου Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (ΚΦΔΑ), υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ, ο οποίος θα αναλαμβάνει την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων επιχειρήσεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος. Το κόστος θα επιμερίζεται στις επιχειρήσεις ανάλογα με τη συνολική κατανάλωσή τους κατά το προηγούμενο έτος και όχι με βάση τις εισαγωγές που πραγματοποιούν.

Επίσης, εισηγείται τη δημιουργία ενιαίου μητρώου αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών, με θεσμική καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία των διαθέσιμων εγκαταστάσεων, καθώς και των πιθανών ελλείψεων ή μη αξιοποιούμενων χώρων.

Στο στάδιο της διύλισης, η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου γνωστοποίησης των τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών προς τις εταιρείες εμπορίας. Ειδικότερα, εισηγείται οι τιμές να γνωστοποιούνται εξατομικευμένα στις εταιρείες εμπορίας, χωρίς τη δημόσια ανάρτησή τους, όπως προβλέπεται σήμερα, με στόχο τη μείωση της διαφάνειας των τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων και του κινδύνου σιωπηρής συμπαιγνίας.

Αντίθετα, για τη λιανική αγορά προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής από το αρμόδιο υπουργείο, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές των καυσίμων ανά προϊόν, πρατήριο και γεωγραφική περιοχή. Η εφαρμογή θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εντοπισμού των πλησιέστερων πρατηρίων και των αντίστοιχων τιμών, με βάση την τοποθεσία του χρήστη, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων του fuel.gr και του Παρατηρητηρίου Τιμών.

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Η κανονιστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022. Τον Αύγουστο του 2024 δημοσιεύθηκε η Έκθεση Πρώτων Απόψεων, στην οποία αναλύθηκαν η δομή της αγοράς, οι συνθήκες ανταγωνισμού στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξέλιξη των τιμών και των εμπορικών ροών, οι δείκτες κερδοφορίας, καθώς και το φαινόμενο της ασύμμετρης μετακύλισης των αυξήσεων και μειώσεων στις τιμές των καυσίμων, γνωστό ως «rockets and feathers».

Τον Ιούλιο του 2025 ακολούθησε η δημοσίευση της Έκθεσης Δεύτερων Απόψεων, στην οποία η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν επί της πρώτης έκθεσης, επαναξιολόγησε τις συνθήκες ανταγωνισμού και διαπίστωσε ότι στον κλάδο δεν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Με την απόφαση 896/2025, η επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία κανονιστικής παρέμβασης, διαχωρίζοντας τις δεσμευτικές ρυθμίσεις για τις ρήτρες αποκλειστικότητας από τις γνωμοδοτικές προτάσεις προς την Πολιτεία, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση των εισαγωγών, τη λειτουργία των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση των τιμών στη διύλιση και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι, το πλήρες κείμενο της απόφασης 896/2025 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

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ΑΠΕ ΜΠΕ